Côte d’Ivoire: “un déclenchement se prépare sur la fin de Ouattara avant le 31 octobtre” selon Mamadou Traoré

Pour Mamadou Traoré, la décision du Ouattara, de ne pas se soumettre aux arrêts de la Cour Africaine, montre qu’il est en perte de vitesse.

Belle déculottée pour le gourou du Restaurant à l’international. J’en veux pour preuve ses échecs répétitifs à la Cour Africaine des droits de l’homme face à l’opposition dans le cadre de la CEI, face à Guillaume Soro et face à Laurent Gbagbo.

En outre, il a été interpellé par les États-Unis, à travers leur ambassade en Côte d’Ivoire, sur sa gestion des droits de l’homme et sa gestion du processus électoral. Il a été également interpellé par l’Union Européenne sur sa gestion des droits de l’homme ainsi que sa gestion du processus électoral.

Il a été interpellé par Amnesty International, par l’APF et par l’Union Internationale des parlementaires, toujours dans sa gestion des droits de l’homme et du processus électoral. Sans oublier la froideur de la France et de certains de ses homologues africains vis à vis de sa volonté de faire un coup d’État constitutionnel, à travers son intention de faire un troisième mandat anti-constitutionelle.

Aujourd’hui, l’ONU est dans nos murs pour écouter toutes les parties prenantes au processus électoral. Les seuls soutiens du gourou du Restaurant sont ses ouailles. Ce qui est naturellement évident. Et comme ils sont dans une bulle, ils croient naïvement que tous ceux qui viennent à leurs meetings, maquillés en visites d’État, sont avec eux. Ils confondent foule et électeurs.

Et la décision du gourou du Restaurant de ne pas se soumettre aux arrêts de la Cour Africaine, arrêts qui sont soutenus par l’Union Européenne, montre clairement qu’il est en perte de vitesse. Et comme un conducteur ivre, il fonce tout droit dans le mur avec ses ouailles. Et demain, quand ils vont s’écraser sur ce mur, ils diront que c’est Dieu qui l’a voulu.

Aujourd’hui, la santé du gourou du Restaurant n’est pas au beau fixe. Mais comme ils l’ont fait avec mon grand frère chéri, ils vont lui mettre une pression énorme afin qu’il se surpasse. Et demain, quand il va tomber définitivement, ils viendront dire ici encore que c’est Dieu qui l’a voulu alors qu’ils savent très bien que ce sont eux qui l’ont fait tomber à cause de leurs pains qu’ils veulent protéger.

Dieu montre plusieurs signes au gourou du Restaurant. Mais comme le pharaon de l’Égypte sous Moïse,il est devenu sourd et aveugle. Et Dieu le punira comme Il l’a fait pour le pharaon. Ce n’est juste qu’une question de temps. Rien qu’une question de temps. Et ce sera avant le 31 Octobre inchallah. Mais j’insiste.

S’ils regardent du côté de Guillaume Soro en pensant à un coup d’État, qu’ils se détrompent. Guillaume Soro ne gâtera pas son nom en faisant un coup d’État contre quelqu’un qui est déjà tombé. Lui faire un coup d’État, c’est de le victimiser.

Il y a d’autres voies plus démocratiques pour mettre fin au règne du pharaon des lagunes. En ce moment, le gourou du Restaurant est un fruit mûr. Il suffit juste d’un petit coup de vent pour qu’il tombe. Et Guillaume Soro est en train de préparer habilement le déclenchement de ce vent. Observez et vous verrez !

Melv Sage

Comments

comments