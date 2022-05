Côte d’ivoire : un député offre une voiture Range Rover au chanteur Kérozen (photo)

Un député ivoirien a offert un Range Rover au chanteur Kérozen. Les deux véhicules de l’artiste ont été endommagés dans un accident de circulation il y a quelques jours.

Le chanteur Kérozen est reconnaissant envers le député ivoirien Abdoulaye Méité. Selon les confidences de Kérozen, Me Abdoulaye Ben Méïté lui a offert une voiture neuve. « Dieu est grand , merci au président, Docteur Aboulaye Meïté (député de Sifié) pour ce range rover flambant neuf. Merci vieux, Dieu te le rende », a exprimé Kérozen.

Le chanteur a reconnu que depuis son accident, des personnes de bonnes volontés lui manifestent leur soutien. « Que Dieu vous bénisse au delà de vos espérances . Soyons humbles, faisons le bien autour de nous », a-t-il écrit.

Kérozen victime d’un accident

Pour rappel, le samedi 23 avri 2022, alors qu’ils revenaient la campagne de Didier Drogba, candidat à l’élection pour la présidence de la fédération ivoirienne de football (FIF) à Yamoussoukro, Kerozen DJ et son équipe ont été victimes d’un accident.

Même si les circonstances de l’accident restent floues, il ressort que les deux véhicules de type 4×4 du chanteur et son équipe ont été touchés et irrécupérables. Mais l’artiste et ses collaborateurs s’en sont sortis sans grand dommage.

