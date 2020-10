Côte d’Ivoire : un deuil national de 72 heures est décrété à compter de ce jour

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a le profond regret d’annoncer le décès de Monsieur SIDIKI DIAKITE, Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, survenu ce vendredi 23 octobre 2020.

Le Président de la République présente, au nom du Gouvernement et en son nom propre, les condoléances les plus attristées de la Nation ivoirienne à la famille de l’illustre disparu.

Le Président de la République salue la mémoire d’un grand serviteur de l’Etat, un collaborateur compétent et loyal.

Un deuil national de 72 heures est décrété à compter de ce jour.

Comments

comments