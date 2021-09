Côte d’Ivoire: un dispositif de sécurisation de la population ivoirienne installé dans le ciel

Dans son désir de mise en œuvre de la politique gouvernementale de rapprochement des secours des populations ivoiriennes, l’Office National de la Protection Civile (ONPC) entend exploiter toutes les stratégies et méthodes pour atteindre cet objectif.

Depuis le lundi 27 septembre 2021, 05 pompiers civils prennent ainsi part au jardin botanique de Bingerville, à une formation sur le pilotage et la maintenance des drones, initiée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

En compagnie de 25 agents de la Brigade Spéciale de Surveillance et d’Intervention des Eaux et Forêts dont 05 cinq dames, les pompiers civils bénéficieront au cours de leur formation théorique et pratique, de connaissances sur la réglementation en vigueur en Côte d’Ivoire, les aéronefs circulant sans personne à bord, la météorologie, la performance, la préparation et le suivi du vol des drones.

De même, la captation de données, les techniques de surveillance, la télédétection, l’analyse et le traitement des données en plus de la maintenance des appareils feront également partie des modules de formation des 30 stagiaires.

Sur le terrain, toutes ces connaissances devront permettre tant aux agents des eaux et forêts qu’aux pompiers civils, d’avoir des interventions en temps réel pour être plus efficaces quand un incident leur est signalé.

La formation assurée par des experts en télépilotage de drones prend fin le vendredi 1er octobre 2021. Les pompiers civils ainsi formés se chargeront de piloter les 03 drones offerts par le PNUD à l’ONPC, le mercredi 29 septembre 2021.



ONPC Communication

