Côte d’Ivoire: un élève pique une crise grave dans un bus de la Sotra

Un élève pique une crise dans un bus de la SOTRA après avoir consommé une forte dose de boisson alcoolisée. Ce jeudi 24 septembre aux environs de 16h, un autobus de la Sotra stationne en urgence devant la caserne de l’ Indenié. Les passagers signalent la présence d’une personne prise de malaise inconsciente à bord de l’engin. Immédiatement une équipe monte et récupère la victime ( un élève de 15 ans de 2nde C en uniforme ), qui est aussitôt évacuée au centre médical du GSPM. Le médecin de garde l’examine et la stupéfaction, il s’agit d’un cas D’ÉBRIÉTÉ très avancé avec hypoglycémie grave. Le sac de l’enfant contient des bouteilles d’alcool vendus souvent sur des étals de fortune aux coins des rues et une canette tristement célèbre pour ses effets dévastateurs. Il est pris en charge, son parent est joint grâce à son téléphone et est finalement évacué au CHU de Treichville pour la suite de la prise en charge. Triste!

