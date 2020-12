Côte d’Ivoire : “Un homme politique, le vrai, c’est celui qui sait lire les signes du temps” (KKB)

Le Ministre de la Réconciliation ivoirien, Monsieur Kouadio Konan Bertin en marge de la rencontre relative au dialogue politique du lundi 21 décembre 2020, s’est prononcé.

” On retient la volonté de part et d’autres à aller à la paix. Je l’ai senti sur tous les visages. J’ai senti le gouvernement dans de bonnes dispositions pour aller à la paix. Nos amis, les frères de l’opposition, le simple fait qu’ils aient tous répondu positivement à l’appel du Premier ministre est un signe. Il y a quelques semaines on parlait de pas reconnaître le pouvoir. Aujourd’hui, le pouvoir les invite à une table de négociations, ils viennent tous. C’est à saluer. Il y a un temps pour tout.

Un homme politique, le vrai, c’est celui qui sait lire les signes du temps. Les signes du temps actuel, sont ceux de la décrispation, de la paix. Il nous faut sortir de la belligérance et allons résolument à la paix. Je salue ces dispositions d’esprit. Un chronogramme a été mis en place. Nous allons échanger en commission. Nul doute qu’on se remettra d’accord. Il faut offrir une bonne année de 2021 aux Ivoiriens assez fatigués par une prise d’otage qui a trop durée. C’est cela qu’il faut saluer”, a-t-il dit.

Sapel MONE

