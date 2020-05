Côte d’Ivoire : un Iman incite à la haine religieuse et se fait descendre

un Iman qui incite à la haine religieuse à eut une réponse sur le réseaux sociaux .

“Je viens de regarder une vidéo d’un « imam » qui circule actuellement sur la toile.

Je voulais profiter de cette lucarne pour rassurer cet imam que les chrétiens n’ont jamais eu de problème avec les musulmans et n’auront jamais de problème avec eux. Nous sommes nés et avons grandi dans ce pays arc-en-ciel que le père Félix Houphouet Boigny a construit avec tant d’amour.

Nous vivons une situation de COVID19 qui a poussé nos autorités à prendre des mesures fortes pour nous protéger tous. Bien vrai que cela a empêché les chrétiens de fêter la Pâques mais ils n’ont pas et ne tiendront jamais rigueur au gouvernement car conscients de la situation et surtout que le respect des autorités est biblique. Ils ont prié de là où ils se trouvaient (omniprésence de Dieu) et le plus important est que leurs prières parviennent à Dieu.

Aujourd’hui, les autorités ont trouvé que la situation sanitaire a évolué positivement, Dieu soit loué. Il y a eu des assouplissements de certaines mesures et nous sommes tous heureux. Si cela tombe dans une période où les musulmans peuvent faire la fête du Ramadan, nous sommes heureux avec eux et nous célébrerons avec eux. Jamais nous n’aurons d’aigreur vis à vis de nos frères, jamais, au grand jamais parce qu’ils doivent célébrer une fête.

Cet assouplissement profitera à tous d’autant plus que les Chrétiens auront aussi la possibilité de célébrer l’Ascension et la Pentecôte donc quel est le problème?

Dans la vie, il y’a toujours des gens qui essayeront de créer des polémiques inutiles mais nous, en tant que religieux et surtout guides religieux, ne devrons pas jouer à ce jeu. Certains peuvent dire des choses mais pas nous, pas vous alors modérez vos discours dans vos chapelles. Évitons les discours tendancieux qui n’arrangeront pas la Côte d’Ivoire nouvelle que nous voulons tous bâtir. Que la sagesse nous habite tous afin de ne pas envoyer la politique dans nos religions. Un président de la république « n’a pas » et « ne doit pas avoir » de religion quand il s’agit de protéger et de travailler pour ses concitoyens.

Personne n’est contre les musulmans dans ce pays, personnes n’est contre les chrétiens dans ce pays. J’ai déjà vu des chrétiens en train de prier dans une mosquée, tout comme j’ai déjà vu des musulmans en train de prier à une grotte mariale dans une église.

Stop à vos discours de division !

Au passage, des chrétiens marieront toujours des musulmanes et des musulmans marieront toujours des chrétiennes. Ça vous n’y pourrez rien et n’y changerez rien car Dieu est amour.” Dixit un internaute sur la toile

