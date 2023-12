Côte d’Ivoire : Un internaute indigné par le geste du Pasteur Wilfried Zahui au concert de Roseline Layo

Le phénomène de ‘’travaillement’’, lors des concerts des artistes ivoiriens n’est pas toujours bien vu. Au cours du concert de Roseline Layo le week-end au Palais de la culture Bernard B Dadié, le Révérend-pasteur, Wilfried Zahui a distribué de l’argent sur la chanteuse et son acte a choqué un internaute.

La chanteuse ivoirienne, Roseline Layo a réussi une fois de plus à ressembler du monde à son énième concert le samedi 16 décembre au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville. Pour ce round, elle a choisi l’Esplanade du même cadre pour faire vibrer son public. L’interprète de la chanson ‘’Amour Kôyô-Kôyô’’, a fait tout simplement un sold-out complet.

De nombreuses personnalités publiques comme des hommes et femmes de média et de presse, artistes, peoples, politiques, managers et producteurs d’artistes, hommes de Dieu, influenceurs, etc. ont fait le déplacement pour apporter leur soutien indéfectible à la native de Man. Parmi elles, il y avait la Présidente du Sénat, Kandia Camara, O’neil Mala, Le Molare, Nahomi Alafé, Apoutchou National, Alafé Wakili, Chico Lacoste, Mike Alabi, Aimé Monokro, Stoni, le Révérend-pasteur, Wilfried Zahui…

Mais, un geste visiblement anodin et monnaie courante à l’occasion des spectacles a choqué les internautes. Il s’agit des distributions des billets de banque sur les artistes appelées communément en Côte d’ivoire ‘’travaillement’’. Pour le concert de Roseline Layo, ce n’est pas l’individu qui en fait qui choque, mais le rang respectable de la personne, de surcroît un guide religieux. Et c’est le Révérend-pasteur, Wilfried Zahui, qui par le ‘’travaillement’’, a indigné plus d’un sur les réseaux sociaux. Et voici le point de vue d’un internaute et homme du showbiz ivoirien bien connu, Cenateur Pantcho. ‘’L’argent des pauvres fidèles je suis sûr et convaincu que dans son église des personnes ont besoin du minimum pour entreprendre une petite activité, je suis sûr que des pauvres femmes on vendu au marché et ont pris pour aller faire quête, j’en suis sûr et certains, je suis sur que des fidèles ne mangent pas deux fois par jour mais ils se débrouillent pour aller faire plaisir à Dieu afin qu’il est pitié d’eux, toi tu prends l’argent pour aller faire travaillement avec leur argent pasta ce n’est pas joli à voir’’, commente-t-il.