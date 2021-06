Côte d’Ivoire: un jeune Burkinabé se fait escroquer à Abidjan

ON MA ESCROQUÉ 3 MILLIONS À CAUSE D’ADEBAYOR Je me nomme KONATÉ MARUCE, je suis Burkinabé mais je réside à Abidjan, je suis conducteur de titan. Adebayor Sheyi est mon idole, j’ai fait dessiner Adebayor sur mon titan parce que je l’aime trop. Un jour je reçois un message disant que c’est Adebayor et qu’il a aimé ce que j’ai fait et veut m’aider. La personne qui prétend être mon idole me demande combien j’ai, il va compléter et m’acheter un autre titan. J’ai dit je suis pas en forme mais je me suis débrouiller pour avoir 3 millions. Il m’a donné un numéro et j’ai envoyé l’argent. Après quelques instants la personne m’a bloqué jusqu’ aujourd’hui. Je me sens trop mal parce que j’ai prêté l’argent. Je passe par ici, pour que peut être mon idole peut voir ça. S’il voit même s’il ne me donne pas l’argent je serais content de le voir. Mais Quant à la personne qui m’a escroqué je le laisse avec mon Dieu. Soyez Béni.

