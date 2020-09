Côte d’Ivoire: un musulman apporte son soutien au cardinal

Mamadou Traoré, proche de Soro, a apporté son soutien au Cardinal Kutwa après l’acte d’Adjoumani, au sein de la Cathédrale.

Fervent musulman, j’apporte tout mon soutien au cardinal Kutwa qui vient d’être attaqué, au sein de la cathédrale, par nos amis,et non des moindres,du Restaurant.Tout simplement parce qu’il a dit haut ce que pensent tout bas les ivoiriens.

On lui demande de se taire face au danger que courent ses fidèles,qui sont des habitants de ce pays,suite à la volonté du gourou du Restaurant de faire un troisième mandat anticonstitutionnelle et dont la contestation a déjà provoqué des morts.

On lui demande d’être lâche et hypocrite, à travers son silence, face au danger lié à l’élection présidentielle à venir à cause de la volonté d’un troisième mandat anticonstitutionnelle du gourou du Restaurant.S’il avait encouragé ce dernier dans son initiative,je ne suis pas sûr qu’on l’aurait traité comme on le fait en ce moment.

On l’aurait même félicité pour sa déclaration ,comme hier des prêtes de l’église catholique ont été félicités par eux lorsque ces derniers se sont attaqués à la gestion du général Guei et de Laurent Gbagbo.L’église catholique a toujours été constante dans ses interpellation de nos gouvernants depuis Houphouet, Bédié, Guei, Gbagbo et le gourou du Restaurant.

Quand certains pasteurs bien connus font des sorties pour encourager le gourou du Restaurant dans ses initiatives,nos amis du Restaurant les félicitent.Ils ne leur reprochent pas d’avoir pris position dans le débat politique.Ils trouvent au contraire qu’ils ont été inspirés par Dieu.Que Dieu nous garde car nous allons tout droit dans le mur.

