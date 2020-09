Côte d’Ivoire: un pro-Soro révèle, Ouattara « a libéré certains de nos amis parce que les instructions sont venues d’ailleurs »

Certains pro-Soro ont été libérés dans la nuit du 23 septembre 2020. Pour Mamadou Traoré les instructions sont venues d’ailleurs.

Certains de nos amis en prison depuis neuf mois ont été libérés hier. Et nous avons exprimé grandement notre joie.

Mais elle ne fut pas totale puisque certains d’entre les Soroistes arrêtés sont encore retenus en prison.

Il s’agit des Soul To Soul, Alain Lobognon, Kando Soumaila, Sekongo Félicien, Rigobert Soro, sans oublier certains de nos prisonniers arrêtés depuis Janvier 2019 comme les Kader Doumbia et autres. Sans également oublier nos dames de GPS incarcérées depuis un mois avec en tête Mme Bonifon.

On pourrait se demander ce qui a motivé ces dernières libérations de certains Soroistes. Qu’on ne me demande pas de remercier le gourou du Restaurant pour sa générosité ou sa bonté envers certains de nos prisonniers. Je ne le ferai pas et pour cause. Ce n’est pas de par sa volonté à lui qu’il y a eu la libération de certains de nos amis. Il y a été contraint.

Et la coïncidence de la présence de Ibn Chambas, le représentant de l’ONU en Côte d’Ivoire, avec la libération de certains de nos amis doit nous interpeller. Le gourou du Restaurant a libéré certains de nos amis parce que les instructions sont venues d’ailleurs.

Sinon, c’est depuis Avril qu’il devrait les libérer suite à l’arrêt de la Cour Africaine des droits de l’homme. Arrêt qu’il a décidé d’ignorer royalement. Et pour montrer qu’il n’est pas content qu’on lui impose la libération des prisonniers Soroistes, il a préféré garder certains d’entre eux pour se jouer les dangereux.

Je ne remercierai pas le gourou du Restaurant parce que nos amis libérés depuis hier ont passé neuf mois en prison sans être jugés. En réalité, ils ont été pris en otage pour contraindre Guillaume Soro à faire profil bas.

Je ne remercierai pas enfin le gourou du Restaurant parce que Guillaume Soro est toujours en exil ainsi que beaucoup de ses compagnons d’infortune. Une chose est sûre et certaine. Nos compagnons Soroistes, qui sont encore en prison, sortiront de prison avant le 31 Octobre.

On pourrait se demander pourquoi ce sont Soul To Soul, Alain Lobognon, Sekongo Félicien et autres que le gourou du Restaurant a retenu en prison. Ce sera l’objet de mon prochain post.

Mais nous devrons savoir que le gourou du Restaurant est fini. Ce n’est qu’une question de temps.

Rien qu’une question de temps. Pendant ce temps, nous ne pouvons qu’exprimer notre joie pour cette première démarche pour nos amis incarcérés depuis neuf mois. Et je ne peux que remercier Dieu pour cette joie qu’Il nous donnée hier avec la libération de certains de nos prisonniers politiques.

Melv Sage

