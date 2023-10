Côte d’Ivoire : un projet visant à promouvoir la résilience du pays lancé

Cette initiative dénommée « Côte d’Ivoire Terrésiliente », est menée en partenariat avec Ascending Africa, une organisation dont la mission est de montrer au monde que les communautés africaines ont la capacité d’assurer leur propre stabilité économique et générer des solutions pour libérer une prospérité partagée sur le continent.

Prince Franck Edja, ambassadeur de l’organisation pour la Côte d’Ivoire et du projet, a présenté l’Initiative, face aux caméras. Il a soutenu que la résilience de la Côte d’Ivoire face aux crises internes et externes peut servir à sensibiliser sur l’importance de maintenir un climat de paix dans la région.

Au sortir de la crise militaro-politique, de 2000 à 2010, la Côte d’Ivoire s’est résolument engagée sur la voie du maintien de la paix et l’entretien d’un climat propice aux investissements. Ceci a eu pour conséquence de propulser le pays sur les rampes du développement économique.

Prince Edja a expliqué qu’il s’agit de « promouvoir la Côte d’Ivoire, en local et aussi à l’international, en mettant en avant ses prouesses économiques » afin que les gens prennent « conscience de la stabilité politique » qui a été maintenue et qui a impulsé le pays au rang des champions économiques.

Une stabilité en dépit des crises

L’Initiative vise également à mieux faire connaître le rôle de la Côte d’Ivoire dans le lien entre le développement économique et la sécurité régionale en Afrique de l’Ouest. Et dans ce sens, l’Initiative a vocation à s’étendre aux pays voisins (Burkina Faso, Guinée, Mali, etc.)

A terme, elle devrait permettre de promouvoir une Côte d’Ivoire prospère, de dissiper l’image des pays d’Afrique de l’Ouest comme foyers de conflits civils, en présentant le pays comme une économie africaine stable qui surpasse les crises et se bat pour un avenir défiant les attentes.

Par ailleurs, le projet devrait permettre aux Ivoiriens de reconnaître que leurs investissements dans le progrès économique et leur rejet continu des conflits font d’eux les champions de la sécurité régionale en Afrique de l’Ouest.

Selon Prince Edja, la combinaison du nom du pays, la Côte d’Ivoire avec le mot terre et la résilience donne « Côte d’Ivoire Terrésiliente » ; dans l’optique de mettre en évidence les attributs de la Côte d’Ivoire en tant qu’un « pays fort et capable de prospérer malgré l’instabilité qui se répand dans la région ».

Le pays connaît un essor considérable à contrario des autres nations de la sous-région ouest-africaine. Pour lui, c’est l’occasion de sensibiliser sur l’urgence de maintenir un climat stable, préalable au développement d’un environnement propice aux affaires.

Campagne de sensibilisation

Le projet devrait permettre de faire « la promotion de la Côte d’Ivoire à travers la mise en avant d’acteurs, de success stories, des personnes résilientes qui ont pu se relever avec la crise ou encore, malgré la Covid-19, ont pu faire valoir tous leurs potentiels » pour tenir la dragée haute, a-t-il ajouté.

Il sera assorti d’une campagne. Selon Prince Edja, elle se fera sous forme de tournée à travers le pays, à la rencontre des populations en impliquant tous les acteurs majeurs de la vie politique, économique et sociale pour afficher la « vision » de la Côte d’Ivoire et ses performances économiques.

« Notre ambition est de toucher toute la Côte d’Ivoire, raison pour laquelle nous utiliserons tous les canaux, les canaux digitaux et traditionnels et être sur le terrain », a-t-il souligné, ajoutant qu’à cette campagne, seront associés des experts dans différents domaines.

Côte d’Ivoire Terrésiliente se veut, par ailleurs, une initiative multimédia visant à partager des histoires inspirantes de résilience, à promouvoir la stabilité régionale et à encourager l’investissement, moteur de la croissance.