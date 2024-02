Côte d’Ivoire : Une ancienne photo du mari de Roseline Layo fait réagir des internautes

Le mari discret de Roseline Layo, David Gnahou alias Chewe célèbre le lundi 26 février prochain un an de plus. Avant cette date mémorable, le manager a publié une photo de lui sur sa page Facebook avec une jeune fille deriière lui. Qui a fait réagir de nombreux internautes.

L’ancienne photo du mari de Roseline Layo fait réagir des internautes

David Gnahou alias Chewe ou encore Yoza Béni, est l’époux de la chanteuse ivoirienne, Roseline Layo. Il est également le manager général de sa femme. Ainsi que le responsable de la salle de répétition dénommée ‘’Terre de son’’, dans la commune de Bingerville. Après 9 ans de vie commune avec deux enfants, Chewe et l’interprète de la chanson à succès ‘’Donnez-nous un peu’’, ont scellé leur union le 1er octobre 2022 à l’Hôtel communal de Cocody devant un parterre d’invités.

Très discret et très efficace auprès de sa femme qui fait des merveilles avec des différentes productions musicales sur les nombreux mélomanes et sur des plateformes de streaming, Chewe s’apprête à célébrer son anniversaire de naissance le lundi 26 février prochain. A trois semaines de cette date spéciale pour le mari de Roseline Layo, il a publié ce lundi 5 février une ancienne photo suivie d’un post sur sa page Facebook avec en arrière plan une jeune fille. ‘’Bonjour et Bon début de semaine… 26 février’’, écrit-il.

Rapidement, des internautes qui à la vue de cette image prise il y a 10 ans en arrière à l’espace ‘’L’Internat’’, à Yopougon-Niangon dans la commune de Yopougon, se sont attardés exclusivement sur la jeune fille qui se trouvait derrière Chewe. Chacun est allé de son commentaire pour faire allusion automatiquement à Roseline Layo en adressant des mots gentils au couple. Mais, le mari que afrique-sur7 a eu au téléphone a dérouté les nombreuses spéculations des internautes. ‘’La personne derrière (photo), ce n’est même pas la personne (NDLR : Roseline Layo) dont les internautes pensent’’, coupe court tout simplement. Mais, qui est réellement cette jeune fille dont les traits de ressemblance font référence à Roseline Layo ?