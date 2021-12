Côte d’Ivoire: une autre marche des docteurs avortée par la police

Le Collectif des docteurs non recrutés à la Fonction publique décide de reprendre la rue, ce 22 décembre 2021 à travers une manifestation au Plateau devant le palais présidentiel. Au cours de cette manifestation, les docteurs non recrutés ont prévue une marche couplée d’une grève de la faim. Et ce jusqu’à la signature du décret portant leur recrutement à la Fonction publique, Force est de constater que la marche ne pourra plus se tenir.

En effet, le Collectif des docteurs non recrutés à la Fonction publique ont été arrêté ce matin alors qu’il marchait pour revendiquer leur droit . Un déploiement massif de la police pris d’assaut les rue du plateau, sans entendre raison a embarqué tout les docteurs sur place .

Nous y reviendrons !

