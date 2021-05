Côte d’Ivoire: une cérémonie ce dimanche 09 mai au Baron de Yopougon au président du GPS

Les partisans de Guillaume Soro ne lâchent pas prise. Ils s’organisent chaque jour au niveau de toutes les coordinations de leur mouvement, le GPS présidé par Guillaume Soro pour demeurer toujours actifs dans leur combat. Ils sont plus que déterminés à accompagner leur mentor à aller au bout de son rêve, celui de le voir accéder à la magistrature suprême de la Côte d’Ivoire par des moyens légaux, disent-ils.

Une ambition noble à laquelle croient les militants et sympathisants comme du fer. D’où cette mobilisation de toutes les coordinations qui parcourent villages, villes et hameaux pour parler faire passer les messages du président du mouvement Générations et Peuples Solidaires et expliquer sa vision pour une Côte d’Ivoire nouvelle.

Dans la commune de Yopougon, tous les partisans de l’ex-PAN ont décidé de marquer un arrêt pour célébrer l’homme politique, disons organiser un « grand coup »en l’honneur de leur mentor.

En effet, sauf changement de programme de dernière minute, cette cérémonie va avoir lieu ce dimanche 09 mai au Baron de Yopougon. A travers cette rencontre, ils entendent adresser des mots de remerciement à Guillaume Soro, comme l’indiquent les affiches publiées sur les plateformes d’information proches du GPS. Cette grande fête est organisée par le Congrès National Des Soroistes (CNDS) par Hugues Lago. Le thème de cette cérémonie est intitulé comme suit: » L’histoire de l’accession au pouvoir d’État en Côte d’Ivoire: Guillaume Soro, les similitudes d’un parcours de Chef d’État ».

Pour cette grande cérémonie qui permettra de rendre un hommage à leur leader, les organisateurs lancent un appel à tous les partisans et sympathisants de se déplacer massivement au Baron de Yopougon pour célébrer ce leader générationnel en qui beaucoup de jeunes placent leur espoir.

