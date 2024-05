Côte d’Ivoire : Une délégation de la BAD échange avec le ministère des Eaux et Forêts

Une mission de la BAD est attendue à Abidjan dans les prochains jours. Dans le cadre de cette mission, des émissaires de la Banque africaine de développement ont échangé avec le ministère ivoirien des Eaux et Forêts.

Au cours des échanges, les représentants du ministère des Eaux et Forêts et la délégation de la Banque africaine de développement ont d’abord passé en revue la mission de la BAD en Côte d’Ivoire.

Il faut dire que la mission de l’institut bancaire africaine est prévue du lundi 6 au vendredi 17 mai 2024. La délégation de la BAD, conduite par M. Assi, a bien voulu s’enquerir de l’appui du ministère des Eaux et Forêts aux activités de mise en œuvre des mesures du Plan d’action Biodiversité (BAP) et les perspectives de collaboration avec le barrage de Singrobo-Ahouaty.

Au moment où Laurent Tchagba est en mission aux États-Unis pour la 19e session du Fonds des Nations Unies, la Banque africaine de développement assure son département de tout son soutien.

Le ministre des Eaux et Forêts était représenté à cette rencontre par sa directrice de cabinet.