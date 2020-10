Côte d’Ivoire: une école de la ville de Tiassalé reçoit Du matériel d’hygiène

L’ONG children of africa et une organisation ont remis du matériel d’hygiène au groupe scolaire Plateau de Tiassalé

L’organisation non gouvernementale (ONG) Save the Children et l’ONG Espoir +, ont remis, mercredi 30 septembre 2020, du matériel d’hygiène comprenant, entre autres des brouettes, des râteaux, des balais, des bacs à poubelle au groupe scolaire Plateau de Tiassalé.

Ce matériel a été réceptionné à M. Coulibaly Mékana, représentant le directeur départemental de l’Education nationale de Tiassalé, Mme Béatrice Anoma. Il a remercié les représentants des deux ONG pour la constance de leurs actions au profit de l’école.

Tout en saluant son partenaire local, Espoir+pour le suivi et l’exécution des travaux de réalisation de six points d’eau ainsi que le renforcement du système d’électrification de 18 salles de classe au sein du groupe scolaire Plateau de Tiassalé, Mme Koné Djénébou de Save the Children, a “rêvé que tous les enfants aient accès à l’éducation dans les meilleures conditions”.

Elle a rappelé que des actions similaires ont été réalisées et seront toujours réalisées au profit des enfants vulnérables.

yeclo

