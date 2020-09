Côte d’Ivoire: une école portera le nom de Dominique Ouattara dans le Moronou

M’Batto – L’école maternelle publique de la ville de M’Batto portera désormais le nom de la Première dame de Côte d’Ivoire, a révélé le maire Kouamé Koua Jacob, le vendredi 11 septembre 2020, lors du meeting au complexe sportif de la ville.

Le Maire Kouamé a donné cette nouvelle à l’occasion de son mot de bienvenu au président de la République Alassane Ouattara qui était dans la cité dans le cadre de sa visite de la visite d’Etat de quatre jours qu’il effectue dans la région du Moronou depuis le mercredi 9 septembre.

« Vous n’avez jamais trahi la générosité. Vos qualités humaines reposent sur l’amour, le partage et la générosité (…) C’est en raison de toutes ces qualités hautement humaines que le premier magistrat que je suis, avec son conseil municipal, ont décidé de baptiser l’école en votre nom. C’est l’hommage que vous rend la commune de M’Batto », a-t-il souligné.

Il a rappelé que le dévouement pour la cause des enfants et des femmes n’est plus à démontrer car les témoignages sur les bienfaits de la Fondation children of Africa et le Fonds d’aide aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) en sont une parfaite illustration.

Le chef de l’Etat a communié ce vendredi avec les populations de M’Batto, un des trois départements de la région du Moronou. Avant le meeting, le Président Ouattara a procédé à la mise sous tension de Assiè-Akpèssè, un village de la commune.

La visite s’achève samedi par un grand meeting à Bongouanou.

Melv Sage

