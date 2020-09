Côte d’Ivoire : une forte adhésion au RHDP notifiée

BAUDOUIN YAPO, S.G. DU MOFOR-CI, AU COURS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE hier mardi 1er septembre 2020 a affirmé l’adhésion de son parti au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix ( RHDP) parti au pouvoir. Voici les propos liminaire de l’ex- militant du FPI.



” Nous avons déclaré notre adhésion au RHDP comme militant pour le développement, la stabilité et la paix. “

A-t-il affirmé lors de sa conférence de presse du 30 Août 2020 au Siège du RHDP qui avait pour objet ” Motif d’adhésion au RHDP : l’intérêt de la Côte d’ivoire.”

Le leader Baudouin Yapo du Mouvement des Forces du Renouvellement en Côte d’Ivoire, va déclarer comme suit :

<< … Le MOFOR-CI dans son action militante, s’est donné pour objectif :

le rajeunissement de la classe dirigeante,

la moralisation de la vie publique du Pays,

L’approbation de l’ordre économique et social établi suivant le néolibéralisme.

l’amélioration de la politique diplomatique et institutionnelle du Pays.

la promotion de la Citoyenneté, de l’État de droit et de la Démocratie.

Ce nouvel engagement idéologique et politique vient alors clore un militantisme brièvement engagé au FPI.

J’engage ainsi une large réflexion avec mes amis, aussi militants de l’opposition, sur la vie politique de mon pays et conclus que :

Considérant la gestion efficace et efficiente des Affaires de l’État qui place la Côte d’Ivoire sur la voie du développement et de la stabilité, avec des performances économiques productives, avec la vaste réalisation des infrastructures routières, scolaires, universitaires, hydroélectriques, sanitaires etc ainsi que la création des emplois et le social qui n’est pas en reste,

Considérant la promotion de la jeunesse au sein des instances du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix RHDP et dans l’appareil de l’État, s’agissant du Gouvernement et de l’Administration publique,

Considérant la volonté exprimée du Président Alassane Ouattara, en Mars 2020, de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération et de mettre un terme à la génération Gbagbo-Bédié-Ouattara dont le Peuple Ivoirien a des souvenirs,

Considérant le décès survenu du candidat premièrement désigné du RHDP, le Premier Ministre Amadou GON Coulibaly, à trois mois des élections présidentielles, mettant en difficulté le schéma successoral 2020 au sein du Parti,

Considérant la nécessité de poursuivre l’œuvre de reconstruction et de paix du Président Alassane Ouattara,

Et tout en nous mettant en rapport avec le climat politique actuel dans le triste constat :

de la présence inouïe de la haine et de la vengeance mettant en mal la cohésion nationale,

des actes insurrectionnels de déstabilisation et de menace de la paix,

La Côte d’Ivoire, notre Pays, en appelle à ses filles et fils pour défendre la vision du Président Alassane Ouattara.

C’est pourquoi, à la rencontre de la Direction du RHDP le 06 Août 2020, nous avons déclaré notre adhésion comme militant pour le développement, la stabilité et la paix.

C’est là le sens de l’Intérêt de la Côte d’Ivoire, contre la manifestation de la haine, du passéisme, de la violence et du recul de notre Nation. >>

Extrait du propos liminaire du Secrétaire Général du Mouvement des Forces du Renouvellement en Côte d’Ivoire (MOFOR-CI), Baudouin Yapo, précédemment membre du FPI.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire est à moins de 2 mois des élections présidentielles. La Commission Électorale indépendante ( CEI) a enregistré plus de 45 dossiers de candidatures. Ce sont :

01 ALASSANE OUATTARA (RHDP)

02 KOFFI KOUAME ARMAND (P.D.S.P.C.I)

03 KOUADIO KONAN Bertin (KKB) (INDEPENDANT)

04 AFFI N’GUESSAN (FPI )

05 ATHACOU KONAN JEAN REMY (INDEPENDANT)

06 Thésphile SOKO WAZA (LA VOIX, LA VOIX DES SANS VOIX)

07 MEITE MAMIOUDOU (P.P.R- AFRICA )

08 BEDIE KONAN AIME HENRI (PDCI)

09 TOKPA MIMPLEU FELIX (INDEPENDANT)

10 GUEU CELESTIN (INDEPENDANT)

11 BESSI M’BOUKE BENJAMIN (INDEPENDANT )

12 ME N’GUESSAN (INDEPENDANT )

13 SOKO KOHI (INDEPENDANT)

14 YERE LOBOGNON PIERRE (INDEPENDANT )

15 AMON-TANOH BENOIT MARCEL (INDEPENDANT )

16 DJATCHI DIDO EDOUARD ( INDEPENDANT)

17 AHOUA STALLONE (INDEPENDANT )

18 GOHOUROU ZIAUO ( PARTI ECOLOGIQUE DE CLAUDE-FRANCOIS CI) (PECI)

19 GBOWLI DJEWLE MARCEL PAUL-AARON ( MOUVEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL) (MDS)

20 TOURE SIAKA (INDÉPENDANT)

21 ROGER BANHI (INDEPENDANT)

22 NIADIGA MADELINE EPSE BLEY (RASSEMBLEMENT POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX RDP)

23 SERI GAUZE BERTIN (PLATEFORME LA3 VOIX )

24 GNAMIEN KONAN ( LA NOUVELLE CÔTE D’IVOIRE )

25 GBAGBO LAURENT

26 DJIBRE SERGE FRANCK AIME ( INDEPENDANT)

27 BLADI DESSIHE MARIE- CARINE EPSE DAVISON (NICIN )

28 MABRI TOIKEUSE ALBERT ABDALLAH (U.D.P.C.I )

29 SORO KIGBAFORI GUILLAUME (GENERATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES GPS)

30 KOUADIO KOUABENA WILFRIED DELAFOSSE ( R.E.E.L)

31 FIENI KOFFI KEVIN (INDÉPENDANT)

32 GNANGBO KACOU (INDÉPENDANT)

33 GUEDE JOSEE ABEL (PARTI IVOIRIENBDES DROITS AUTHENTIQUES PIDA)

34 DJE BI DJE OLIVIER VAMY (INDÉPENDANT)

35 MAMADOU KOULIBALY (LIDER)

36 KONAN KOUADIO SIMEON (INITIATIVE POUR LA PAIX EN CI,IPPCI)

