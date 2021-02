Côte d’Ivoire: une grande mobilisation pour le soutien de Guillaume SORO

Le Comité d’orientation et de coordination (COC) de Générations et peuples solidaires (GPS), sur convocation du président, SEM Guillaume Kigbafori SORO, s’est réuni le samedi 16 janvier 2021 à Abidjan, sous la présidence de Madame Miniata Koné, coordonnatrice par intérim de Génération et Peuple Solidaire GPS Côte d’Ivoire.

Au terme de cette importante réunion, le Comité d’orientation et de coordination du GPS a exhorté pour une « nécessaire fusion de tous les partis politiques et mouvements se réclamant » du Président Guillaume Soro, dans l’optique d’une grande et puissante organisation démocratique pour conduire la destinée de notre nation.

Les participants à ces assises ont également fait part de la décision de GPS de ne pas participer aux élections législatives en cours de préparation en Côte d’Ivoire par le régime illégal et illégitime d’Alassane Ouattara.

Les Volontaires pour le Destin National (VDN) saluent ces deux grandes décisions qui cadre bien avec le contexte sociopolitique en Côte d’Ivoire.

En ce qui concerne l’exhortation au rassemblement souhaitée par le Comité d’orientation et de coordination, les VDN estiment que l’heure de l’union sacrée à désormais sonné.

C’est pourquoi ils annoncent solennellement leur adhésion sans équivoque à cet appel à la fusion.

Les VDN sont donc disposés à mobiliser toutes leurs forces dans ce grand mouvement fédérateur qui sauvera la Côte d’Ivoire.

Les VDN saisissent l’occasion pour féliciter le Président de GPS pour sa résilience et sa force d’âme pour conduire le combat pour le retour de la démocratie dans notre pays.

Les VDN rendent hommage au Président Guillaume Soro et l’assurent de leur soutien Indéfectibles et de demeurer à ses côtés jusqu’à la victoire finale. Une victoire dont nous ne doutions point.

Les VDN voudraient saisir cette occasion pour rendre hommage à toutes les personnes tuées par le régime Rhdp et affichent leur solidarité à tous les cadres et militants de GPS incarcérés par le régime et les assurent de leur soutien indéfectible.

Fait à Abidjan, le 26 janvier 2021

Le Président des VDN

Adams BILE

Comments

comments