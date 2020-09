Côte d’Ivoire : une lettre ouverte à Guillaume Soro

Dans une lettre ouverte adressée au Président de Generation et Peuple Solidaire (GPS) ce dimanche, le professeur Major Doumbia( Rhdp) lance une flèche contre Guillaume Kigbafori Soro. Depuis les dernières menaces de ce dernier lors de sa conférence de presse, les répliques ne font qu’affluer.Major Doumbia a accord frappé là où il ne fallait pas. Il semble réveiller les vieux démons en vue de clouer au sol l’ex-chef de la rébellion de 2002 en Côte d’Ivoire, qui a fait plus de 3000 morts, rapporte Abidjan TV.Net.

“Dites à Soro Guillaume qu’un voleur de maison et quelqu’un dont on a la preuve qu’il s’est rendu coupable de détournement de deniers publics et d’abus de biens sociaux, ne peut pas être candidat en Côte d’Ivoire et dites lui que c’est la loi qui le dit.

Dites à Soro que quelqu’un qui a reconnu qu’il a voulu faire un coup d’État au cours duquel il envisageait de tuer le Président de la République et prévoyait de tuer nombreux de ses propres compatriotes civils et militaires, ne peut pas être candidat dans le processus démocratique, car il n’adhère pas aux règles et valeurs démocratiques.

Si des juges d’une certaine cour africaine estiment que dans leurs pays respectifs cela est possible, qu’il en fasse un candidat chez eux ou qu’ils en fassent le Président de leur pays.

Qu’il sache qu’en Côte d’Ivoire, la gestion de la chose publique est conditionnée à un préalable de probité morale.

Il en est de même pour les petits Blancs désœuvrés qui suivent Guillaume Soro en France et qui espèrent qu’il fera un coup d’État dont ils profiteront pour piller un pays africains.

Si chez vous un voleur de deniers publics et un criminel notoire n’osera même pas se présenter, pour prétendre diriger votre pays, sachez que ce qui est valable pour vous est aussi valable pour nous.

L’Afrique n’est pas un dépotoir ou un No Man’s Land où n’importe quel criminel ou n’importe quel voyou armé, peut être Président sans que cela ne dérange la conscience de l’humanité civilisée”, a-t-il déclaré.

Sapel MONE

