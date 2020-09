Côte d’Ivoire : une lettre ouverte à Kouadio Konan Bertin

Dans une lettre ouverte à l’honorable Kouadio Konan Bertin dit (KKB) Gala Kolebi, a exhorté le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 à doubler de vigilance afin de ne pas tomber dans la poubelle de l’histoire de la Côte d’Ivoire. L’écrivain a invité à un report des élections au profit d’un dialogue entre partis politiques du pays.

À cause d’un poste de ministre, pour avoir un bureau au Plateau et rouler dans des plaques jaunes avec des gardes du corps, voulez-vous rentrer définitivement dans la poubelle de l’histoire de notre pays, en participant à l’incendie de la terre de nos ANCÊTRES? Être un ministre n’est pas une fin en soi. Je ne pense pas que vous soyez encore à ce niveau de vie . Avec toutes vos expériences dans ce pays, vous êtes plus qu’un ministre. On pleure pour ce rêve , quand on n’a pas encore 40 ans.

Que la destruction de la TERRE de nos AÏEUX ne passe pas par vous, c’est une MALÉDICTION pour des siècles et des siècles. Si par extraordinaire, ça marche et que M.Ouattara arrive à donner libre cours à ses aspirations au détriment du peuple, vous n’aurez le respect d’aucun africain dans votre statut de ministre. Vous serez constamment humiliés en Côte d’Ivoire, et partout où vous serez. L’honneur tant rêvé, ne sera que du déshonneur. Vos enfants ne seront pas fiers de vous. Vous petits enfants et arrières petits enfants auront honte de votre JOLI NOM .

C’est tellement beau de dire KKB, parce que pour l’instant, ça rime avec quelque chose de bien. N’étant pas d’accord avec vous, j’ai tout de même compris votre combat face au Président BÉDIÉ. Vous vous êtes démarqués très vite , bien qu’au pouvoir, pour vous battre du côté des opprimés. Ce fut génial. À la marche de la Coalition Nationale pour le Changement(CNC) en 2015, vous fûtes l’homme du jour. Avec le Front du Refus contre cette inique constitution en 2016, vous étiez au front. C’était fabuleux. Frère, le combat continue…

Aujourd’hui, sans être un charlatan politique, je vous dis que, vous êtes à un virage très important de votre vie politique. Faîtes le SACRIFICE de demander la DÉMISSION des présidents du conseil constitutionnel et de la Commission Électorale Indépendante(CEI), afin que tout le processus électoral reprenne. Pour que la CEI soit réformée, pour que la liste électorale soit révisée, avec un audit international, pour que tous ceux qui méritent puissent être candidats.

Reculez s’il vous plaît ! Placez-vous bien ! Ne comptez pas uniquement sur votre éloquence, sur votre l’art oratoire, car ” l’éloquence ne réside que dans la vérité de ce qu’on dit” dixit ma Grand-Mère CÉCILE. Si vous avez mené ce combat, croyez- moi , vous aurez les voix du PDCI-RDA, du FPI et même du RDR. Ce sera vous le héros , et le Dieu de nos TERRE, le Dieu tout Puissant vous bénira pour des siècles et des siècles. C’est mieux ainsi, parce que monsieur Ouattara lui -même ne s’en sortira pas ! Et il le sait !

Nous devons SAUVER la Côte d’Ivoire,

notre PATRIE, et non SERVIR un roitelet.

Frère, le combat continue…

J’ai fini d’écrire.

Gala Kolebi

Écrivain engagé

Auteur de Broutage Politique.

