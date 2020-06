Côte d’Ivoire : une lettre ouverte au Ministre BACONGO

L’artiste ivoirien Serges Kassy a adressé une lettre ouverte au Ministre, Maire Cissé Bacongo ce samedi 27 juin 2020, sur sa page Facebook. AbidjanTV vous rapporte fidèlement les propos de l’artiste.

A TOI CHER AMI ET FRÈRE BACONGO.

Cher frère et ami, malgré nos divergences politiques, nos rapports n’ont jamais été au-delà, car les liens que nous avons,n’ont rien de politique et nous l’avons gardé tels qu il étaient. La dernière fois qu on se voyait, c’était ici a paris, où par le biais de l’ambassade, tu as pu me joindre, dans ta mission de me faire rentrer au pays, dans cette ambiance familiale de notre rencontre, tu as pu entendre les raisons profondes de mon choix, de ne pas rentrer dans mon pays tant que beaucoup de raisons citées, n’étaient pas réunies. c’est donc dans une ambiance, de grands retrouvailles que nous nous sommes séparés promettant de nous revoir.

Mais cher frère, ce n’est pas le but de mon post, tu vois, nous autres qui avons fait le choix de suivre ce grand homme ,injustement exporté à La Haye par ton mentor, malgré nos divergences politiques, ne sommes jamais allés dans le beah, et savons apprécier les choses à leur juste valeur,surtout quand c est bon, même venant de nos adversaires,qui à un certain moment de notre histoire,avaient carrément oublié,qu ils avaient en face d’eux, leurs frères ivoiriens, avec qui ils vivaient, dans le même pays.

Monsieur le Ministre Bacongo, je viens comme beaucoup d’ivoiriens, vous féliciter,oui vous féliciter, pour tout ce boulot abattu dans la commune de Koumassi, qui croupissait sous le poids de la saleté, des inondations, et de l ‘abandon. Aujourd’hui en si peu de temps,vous avez démontré,que,quand on veut,on peut. MERCI POUR KOUMASSI. Du lot, tu t’es illustré cher frère, bravo.

Juste la voix de l artiste.

Sapel MONE

