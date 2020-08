Côte d’Ivoire : une lettre ouverte au président Ouattara

Une lettre ouverte au président Alassane Ouattara a attiré notre attention. Suite aux heurts entre manifestant et forces de l’ordre ce jeudi sur toute l’entendue du territoire ivoirien, Nadège Woyo, une citoyenne lambda adresse une lettre au président ivoirien qui décide de briquer un troisième mandat malgré les morts déjà enregistrés depuis hier.

“Papa! Oui, père actuel de la nation ivoirienne ,

Je t’appelle ainsi, parce que tu es un peu de la génération de mon géniteur ( Woyo Taki Pascal enseignant à la retraite).

Je souhaite t’exprimer mes pensées comme un enfant pourrait parler à son papa, alors permets moi de te tutoyer comme je le fais à mon papa biologique à qui j’ai toujours donné beaucoup de respect aussi.

Avant tout propos , je tiens à vraiment m’excuser pour le canal utilisé pour m’adresser à toi, papa Ado.

L’on se demandera certainement en tant que qui j’ose t’écrire..

Papa, Je ne suis rien d’autre que Nadège Woyo, jeune dame, responsable d’une PME et fondatrice d’ une Ong qui œuvre en faveur des enfants défavorisés …

Je ne t’ai jamais vu, papa Ado, mais en 2012, j’ai pu entrer dans le cadre de mes activités en contact avec un membre de ton gouvernement , j’ai nommé la ministre Anne Désirée Ouloto aux côtés de qui j’ai travaillé 3 ans durant à sa Direction de Communication.

À ses côtés, bien que n’etant pas du RDR, j’ai moi même pris une part active à ta campagne électorale dans le Guemon, où nous avons sillonné toutes les régions demandant à toute la population de voter pour toi. Les preuves ( images ) sont encore disponibles.

Dieu merci, notre travail collectif s’est soldé par une victoire écrasante de ton parti dans le Guemon.

Mais papa Ado, je viens cette fois, en toute humilité, pas pour me proposer à nouveau de participer à ta campagne mais pour te demander de revenir sur ta décision d’être candidat pour un 3 ème mandat.

Je suis là comme cet enfant qui espère beaucoup d’un papa qui peut, à tout moment, se surpasser pour le bien-être de son enfant ( la population).

Papa, l’atmosphère n’est pas du tout bonne depuis l’annonce que tu as faite, à la veille de la fête de l’indépendance, d’ être encore candidat.

Toutes les villes et communes de Cote d’ivoire sont en ébullition. On compte déjà plusieurs blessés graves et des morts. Ces derniers revendiquent le respect strict de la constitution.

Papa, tu as déjà beaucoup et assez fait . Mais je voudrais faire une doléance si tu veux bien y prêter attention. Daigne revenir sur ta décision! Daigne te surpasser une fois de plus pour l’amour de ta population, pour maintenir intact ce pays dont tu as vraiment et vaillamment participé vraiment au développement ces dernières années.

Papa , vas tu accepter, rien que pour un 3 ème mandat, de voir s’écrouler comme un château de cartes tout ce que tu t’es saigné à bâtir en 10 ans, pour juste 5 ans de mandat ?

Je ne le crois pas.

Avec grand espoir que ma doléance retienne ton attention et reçoive de toi une suite favorable, papa, veuille bien recevoir mes salutations distinguées !

Nadège Woyo , une fille de la Côte d’Ivoire.

