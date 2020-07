Côte d’Ivoire : une photo du Président Ouattara avec en main l’album “héritage” fait le buzz sur les reseaux sociaux

En Côte d’Ivoire, une image tronquée du Président Alassane Ouattara fait du buzz sur les réseaux sociaux et rend de plus et plus celebre le groupe Zouglou Yodé & Siro.

En effet, depuis ce lundi matin, une photo du Président ivoirien avec en main l’album “héritage” ne fait que enflammer la toile. Une belle occasion pour la gauche politique ivoirienne de faire croire à l’ensemble de ses compatriotes qu’il aurait trahi son parti politique, le RHDP. Ce qui n’a pas vraiment plus aux medias proches du pouvoir.

Aminata 24 sans pitié pour l’opposition politique.

“Dites aux farceurs que le Président Alassane Ouattara n’est pas un amuseur public !

Il est occupé à gérer les affaires de l’état qu’il ne va jamais se permettre de jouer le promoteur de spectacle artistique. On le connaît pour son sérieux et son intégrité.C’est à cause de leur malhonnêteté que Facebook a bloqué leurs faux comptes d’intoxication”.

Les artistes ont présenté le jeudi 02 juillet, leur nouvel album baptisé « Héritage » à la presse nationale et aux internautes via Facebook Live. La cérémonie de présentation qui s’est tenue dans un espace culturel à Cocody 8e tranche dans le respect des mesures barrières contre la maladie à coronavirus, a consisté à faire écouter quelques titres de cet album et à échanger avec les journalistes.

Composé de 13 titres, « Héritage » est le 6e album de Yodé et Siro depuis l’épopée des « Poussins Chocs », et arrive sur le marché du disque 12 ans après le dernier opus, dénommé « Sign’Zo ».

Le Nouvel Album de Yodé & Siro enflamme la toile depuis sa sortie. AbidjanTV.Net a retranscrit pour vous les paroles de la chanson polémique.

“Le pays devient joli, il y’a goudron partout, il y’a lumière partout, il y’a même lumière dans goudron.

Merci au PPTE soutrali des pays pauvres mais président ton peuple à faim.

Les gens sont en prison et tu dis qu’il n’y a personne en prison, ce que tu n’a pas voulu hier ne le fait pas aujourd’hui parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets.

On dit il y’a pas l’argent au pays et tu dis que l’argent travaille mais l’argent travaille pour qui ?

Plus de soixante ethnies dans notre pays aujourd’hui du rez de chaussé jusqu’au dernier étage, du gardien jusqu’au directeur si ce n’est pas les Bakayoko c’est les Coulibaly seulement qui mangent et quand ça reste un peu on donne aux “Konan” maintenant konan est fâché on achète les enfants de konan…

Payez vos crédits avant de patir…

Faites attention au peuple qui ne parle plus parce quand ça va chauffer il y’a plus clôture pour sauter maman bulldozer à tous cassé.

En Zouglou ça réussi toujours.”

