Côte d’Ivoire: une sortie de Bictogo qui risque de déstabiliser le RHDP ?

Konaté Zie, Pro-Soro, décrypte la volonté de Bictogo de désigner Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire.

Je viens de suivre un élément vidéo du secrétaire Exécutif du Rhdp Adama Bictogo annonçant la volonté de sa formation politique de désigner Alassane Ouattara comme candidat aux élections présidentielles prochaines. Si cette proposition est acceptée par le président, alors elle appelle quelques réflexions au moins à quatre niveaux :

1. Premièrement

Absence de compétence au sein du Rhdp en dehors de Ado et AGC ?

Faire de Ado le prochain candidat est le signe que le Rhdp est une coquille vide. C’est même un tonneau vide qui fait du bruit et ne repose que sur du faux. Comment comprendre que un parti au pouvoir depuis bientôt 10 ans ne puisse pas avoir plusieurs compétences en son sein pour parer à toutes éventuelles situations ? C’est à croire que les seuls intelligents et compétents du restaurant sont Ado et AGC. Tous les autres ne sont que des défenseurs et placeurs de Tabourets. Quelle injure à toutes ces personnes qui pourtant ont été à l’école et ont des diplômes et des qualifications.? Dommage !

2. Deuxièmement

Manque de confiance et de sérénité au sein du Rhdp.?

Ado candidat à la présidentielle prochaine veut aussi dire que en dehors de AGC, personne n’a pu avoir la confiance du Dieu du Rhdp pendant 10 ans de gestion de la République. Or donc Ouattara ne fait confiance à personne à part lui même et AGC. Je souhaite longue vie à Ado . Dans le cas contraire s’il lui arrive quelque chose, je touche du bois, alors bictogo et tous les autres à la grande gueule retourneront au village. Franchement, le Rhdp est un château bâti sur du sable. Adama Bictogo et tous les autres savent t-ils que Ado à 78 ans et en plus à une santé fragile ? Que feront ils s’il lui arrive quelque chose ? Au Rhdp la sérénité à foutu le camp.

3. Troisièmement

Manque de respect pour les ivoiriens et ivoiriennes et Manque de respect pour la parole donnée ?

Cette éventuelle candidature de Ado montre que le Rhdp et son président n’ont aucune considération pour eux mêmes et pour les ivoiriens et ivoiriennes. En effet, comment peut on annoncer devant toute la représentation nationale qu’on ne briguera pas de troisième mandat avec toutes les argumentations et tous les justificatifs et quelques mois après revenir sur cette parole donnée. Peut on manquer de respect jusqu’à ce point à son peuple qui t’a fait confiance et confié son destin pendant bientôt 10 ans. Franchement, je vais considérer cette candidature comme une trahison. Je souhaite que Ado se souvienne qu’il a prêté serment devant les ivoiriens et les ivoiriennes de respecter ses engagements. C’est le respect de la parole donnée qui fait les grands hommes. Ce n’est pas en jetant les innocents en prison et en exil qu’on reste grand dans la mémoire collective d’un peuple. Je crains pour notre pays. Que le seigneur nous preserve des conséquences de toutes ces manœuvres diaboliques.

4. Quatrièmement

Manque de respect de la constitution notre boussole et la loi fondamentale de notre pays.?

Cette candidature si elle est acceptée par Ado et imposée aux ivoiriens ce serait une violation non seulement du serment de président de la République mais aussi et surtout une violation de la constitution de notre pays. En la matière, le conseil constitutionnel doit s’auto-saisir dans l’intérêt supérieur de la côte d’Ivoire. Je voudrais à toutes fins utiles rappeler aux uns et aux autres que les rédacteurs de la nouvelle constitution ont été clairs . Cette constitution ne permet pas à Ouattara de briguer un autre mandat. Puisque elle ne contredit pas la défunte en ce qui concerne cette disposition. En la matière le principe de la préservation des acquis prévaut. Mais en sus, le conseiller juridique du Président, le ministre Cissé Bacongo et le ministre de la justice de la Côte d’Ivoire Sassan Kanbile ne disent pas le contraire dans des vidéos qui existent.

Au regard de ce qui précède, je souhaite franchement que le Vieux ne vienne pas nous dire que comme Bédié est candidat alors je le suis aussi. C’est pas professionnel, c’est pas légal, et c’est enfantin pour quelqu’un qui préside aux destinées de notre pays. Que vivement le Vieux cherche une bonne issue pour éviter beaucoup de choses à lui même et à la côte d’Ivoire qui lui a tout donné. Franchement, Guillaume Soro mon guide éclairé a eu raison de partir de ce milieu et je suis fier de lui.

MAURICE KAKOU GUIKAHUÉ , SECRÉTAIRE EXÉCUTIF EN CHEF DU PDCI-RDA EN CONFÉRENCE DE PRESSE, DEPUIS LE SIÈGE DU PDCI-RDA:

« Je dis aux militants du PDCI-RDA, ne soyez pas distraits. Le Président HENRI KONAN BÉDIÉ est notre candidat et il gagnera les élections présidentielles.

En 2010 , le Président BÉDIÉ était candidat. Ce qui pouvait le gêner aujourd’hui c’est la limite d’âge, mais le président ALASSANE OUATTARA l’a fait sauté.

Et vous voyez le Président BÉDIÉ , il n’a rien fait , il est chez lui à DAOUKRO , dans sa plantation . Quelques fois à ABIDJAN , il fume son cigar . Où est votre problème ?

BÉDIÉ est candidat, donc aux militants du PDCI-RDA soyez rassurés . Il n’ya pas de plan B , ni de plan Z . Notre candidat c’est BÉDIÉ un point un trait.»

