Côte d’Ivoire/ Urgent : Une position des FDS attaquée par des terroristes dans la localité de Gôgô, sur l’axe Téhini-Doropo (nord-est), une autre attaque est en cours à Boukô

Une position des FDS a été attaquée par des terroristes dans la localité de Gôgô, sur l’axe Téhini-Doropo (nord-est), dans la nuit du 18 au 19 octobre 2021. Une autre attaque est en cours à Boukô, sur l’axe Doropo-Bouna (nord-est).

Bilan : 2 blessés côté FDS, 1 mort côté djihadiste.

NOUS REVENONS ENCORE SUR LA POROSITÉ DE NOS FRONTIÈRES AFRICAINES, CAR IL S’AGIT DE LA SURVIE DE NOS NATIONS DANS UN FUTUR PLUS OU MOINS LONG !!!

✓ MENACES ET ATTAQUES TERRORISTES

✓ GRAND BANDITISME

✓ GRANDS RÉSEAUX DE TOUT GENRE

✓ ……

LE PROBLÈME : C’EST LA POROSITÉ DE NOS FRONTIÈRES.

CELA REND COMPLIQUÉ, VOIRE IMPOSSIBLE LA LUTTE CONTRE CES FLÉAUX À LONG TERME !!!

IL VA FALLOIR QUE NOS ÉTATS ADAPTENT NOS FRONTIÈRES TERRESTRES AUX NOUVELLES DONNES CONTEMPORAINES.

OUI, POUR NOTRE SURVIE, IL FAUT QU’ON S’ADAPTE AUX NOUVELLES RÉALITÉS DE CE MONDE.

POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE NOS PEUPLES, LEUR QUIÉTUDE, L’INTÉGRALITÉ DE NOS TERRITOIRES, CONTRER LES MENACES TRANSFRONTALIÈRES, IL FAUDRA CONSTRUIRE, MATÉRIALISER, SÉCURISER NOS FRONTIÈRES MÈTRE PAR MÈTRE AVEC DES CHECK POINT DE PASSAGE RÉGULIER, FACILE À MAÎTRISER.

LES FRONTIÈRES DE LA PLUPART DES PAYS DU MONDE SONT AINSI (EUROPE, MOYEN ORIENT, ASIE, AMÉRIQUE)

TANT QUE DES ENTITÉS TERRORISTES AURONT LA FACILITÉ DE SE DÉPLACER À LEUR CONVENANCE D’UNE ZONE À ZONE, SE FAUFILER À TRAVERS NOS FRONTIÈRES À LEUR SOUHAIT, NOS PAYS RESTERONT MENACER DANS LEUR INTÉGRITÉ, NOS PEUPLES NE VIVRONT PLUS DANS LA QUIÉTUDE ABSOLUE.

✓Tant que le Mali n’aura pas une frontière construite, matérialisée et sécurisée avec l’Algérie, le Mali sera toujours en proie …

✓Tant que le Burkina n’aura pas une frontière construite, matérialisée et sécurisée avec le Mali, le Niger, le Burkina sera toujours en proie …

✓Tant que le Niger n’aura pas une frontière construite, matérialisée et sécurisée avec le Mali, La Libye, l’Algérie, le Nigeria, …, le Niger sera toujours en proie …

✓….

Il est temps que la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, … songent à construire, matérialiser, sécuriser leurs frontières, si nous ne voulons pas nous retrouver dans les mêmes situations que le Mali, le Niger, …

IL FAUT CONSTRUIRE NOS FRONTIÈRES.

C’EST UNE QUESTION D’EXISTENCE, DE SURVIE

CE NE SONT NI LES MOYENS NI L’EXPERTISE QUI MANQUENT. C’EST SIMPLEMENT UNE QUESTION DE VOLONTÉ POLITIQUE.

ET C’EST UNE RÉALITÉ QUI S’IMPOSE À NOS COMMUNAUTÉS.

LA LOCALITÉ DE TEHINI ET TOUTES LES AUTRES LOCALITÉS DE LA SOUS RÉGION OUEST-AFRICAINE, ET L’AFRIQUE EN GÉNÉRAL, VEULENT TOUS VIVRENT EN PAIX !

