Côte d’Ivoire-Utilisation abusive d’antibiotiques : Sidi Touré sonne l’alarme

Sidi Touré Tiémoko sonne l’alerte face à l’utilisation abusive des antibiotiques. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques s’exprimait à l’occasion de la semaine mondiale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Côte d’Ivoire-Sidi Touré : “Ne prenez pas de médicaments sans consultation médicale”

À l’occasion de la semaine mondiale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, Sidi Touré Tiémoko a fait savoir que la RAM cause d’importantes pertes humaines dans le monde avec plus de 1,27 million de décès par an. L’Afrique est la région la plus touchée du monde, a-t-il dit.

Le ministre des Ressources animales et halieutiques a rappelé que le gouvernement a élaboré un plan d’action nationale de lutte contre la RAM. Il n’a pas manqué de prodiguer des conseils aux populations ivoiriennes.

Par ailleurs, Sidi Touré a procédé au lancement de la 5e édition de la semaine de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens le mardi 21 novembre 2023 en présence de responsables de la FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture), de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et de l’Institut Pasteurm

“L’Afrique est le continent qui paye le lourd tribut parmi les 1,3 million de personnes qui en meurent dans le monde. Face à cette situation alarmante, j’ai réaffirmé la volonté du gouvernement dans son combat contre ce fléau ; c’est la mise en œuvre de sa politique en la matière avec l’implication de tous. Pour ce faire, j’ai invité les acteurs de mon secteur d’activité à éviter une utilisation abusive des médicaments dans leurs exploitations, mais de s’attacher plutôt les services de vétérinaires pour le traitement et le suivi de leur élevage”, a-t-il recommandé.