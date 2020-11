Côte d’Ivoire : Véronique profondément attristée suite aux tueries à M’batto

Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, le Député de la commune de M’batto s’est dit profondément attristée suite aux événements tristes vécus par la population de sa localité.

COMMUNIQUE

Je suis profondément attristée et meurtrie par les évènements tragiques survenus dans la commune de M’Batto en ces jours sombres des 09 et 10 novembre 2020, plongeant ainsi notre Département et la région du Moronou dans une grande peine et une immense désolation.

Je m’incline respectueusement devant la mémoire des personnes qui ont malheureusement perdu la vie. Toute vie, don du Dieu créateur, a une valeur. J’adresse mes sincères condoléances aux familles éplorées.

J’apporte toute ma compassion et ma solidarité aux personnes blessées avec mes vœux de prompt rétablissement, et à toute la population moralement affectée par cette douloureuse épreuve.

Aux personnes qui ont perdu des biens, acquis au prix du travail et de la persévérance, j’exprime aussi toute ma compassion.

Je remercie les Autorités Préfectorales, traditionnelles, religieuses et militaires, pour leur implication active dans la gestion de cette douloureuse situation ; en vue de ramener le calme.

Nous devons tous comprendre que la politique doit être pensée et pratiquée comme un moyen d’améliorer les conditions de vie des populations, et de la construction de notre nation.

Restons solidaire, dans la fraternité et le respect de nos différences, pour bâtir notre cher pays, la Côte d’Ivoire, dans la paix et la cohésion sociale.

AKA VÉRONIQUE, VICE-PRÉSIDENTE DU PDCI-RDA ET DÉPUTÉ DE M’BATTO-ASSAHARA

Comments

comments