Côte d’Ivoire : Vincent Toh Bi Irié maudit sur sa propre page Facebook, sa réaction

“Regardez sa figure . Lui comme ça aussi insulte les gens . Facebook de Côte d’Ivoire, yako !!!” lâche l’ex préfet d’Abidjan suite à une injure contre sa personne sur sa page Facebook officielle .

Vincent Toh Bi Irié, a été damné par un internaute, dans un commentaire de son poste .

Une réaction de l”ex préfet n’a pas manquée de s’en suivre . “J’ai cliqué sur sa photo de profil et je suis rentré sur sa page . Y a des gens qui n’ont vraiment pas pitié d’eux-mêmes à Abidjan ici. En plus , il ne sait même pas que ses Ancêtres et mes Ancêtres ont scellé à vie un pacte de non-agression et que nous sommes liés jusqu’au sang.Au lieu de prier pour que Dieu te donne un bon travail et améliore ta qualité de vie , toi tu pries pour que quelqu’un que tu ne connais pas soit malheureux.Quand j’ai écrit mon dernier post « Humanité », c’était à tous ces gens que je pensais, à tous ceux qui ont oublié qu ils sont des êtres humains et qui passent leur temps à insulter les autres .Est-ce que quelqu’un qui est normal dans sa tête peut faire une telle prière : « …Et je prie Allah qu’il te maintienne le plus longtemps possible dans ce chômage. Tu es un malhonnête au sens propre du terme. DIEU, je te prie de laisser ce fainéant de Vincent Tohbi Irie et qu’il ne trouve plus jamais de travail sur cette terre ». Et moi VincentTohbi Irié, en ce Temps de Carême et dans la crainte du Tout-Puissant, j’invoque sur toi la protection d’Allah, qu’il enveloppe ton cœur d’Amour, éblouisse tes sentiers et te fasse goûter à tout le bonheur sur cette terre !!!!”

