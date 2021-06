Côte d’Ivoire/ violences contre des journalistes à son siège : le PDCI s’excuse et condamne

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) s’est excusé « auprès des journalistes dont le matériel de travail a été avarié, du ministre Kouadio Konan Bertin et de sa délégation, ainsi que de la presse nationale et internationale », après des violences perpétrées par certains de ses jeunes militants, à son siège, le jeudi 3 juin 2021.Dans le cadre de sa mission de réconciliation et de cohésion nationale, le ministre KOUADIO Konan Bertin a rendu une visite au Secrétaire Exécutif, Chef du Secrétariat Exécutif, Professeur Maurice KAKOU GUIKAHUE, avec l’autorisation du Président Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA.Tout en se félicitant de cette visite fructueuse qui a permis de s’informer sur l’agenda du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale et de lui faire connaître son engagement pour la Réconciliation et l’impérieuse nécessité de libérer les prisonniers politiques, notamment le Directeur de Cabinet du Président Henri KONAN BEDIE, Narcisse N’DRI, Alexis Amichia (délégué départemental Tiassalé), Ange N’Takpri (permanent PDCI Toumodi) et des jeunes militants, le PDCI-RDA afin de décrisper définitivement l’atmosphère politique, déplore les échauffourées qui ont émaillé l’annonce de la déclaration à la presse du Ministre KOUADIO Konan Berlin, à la fin de la rencontre.Le PDCI-RDA condamne ces actes contraires à sa volonté sans ambages d’aller au dialogue et à la Paix.Le PDCI-RDA tient à s’excuser auprès des journalistes dont le matériel de travail a été avarié, du ministre KOUADIO Konan Bertin et de sa délégation, ainsi que de la presse nationale et internationale.Le PDCI-RDA invite les militants à la retenue et à la responsabilité.Fait à Abidjan, le 4 juin 2021.

Le Porte-paroleKOUAME Yao Séraphin

