Côte d’Ivoire/ Visite d’Etat: Président Alassane Ouattara à Sakassou

Sakassou, siège du royaume Baoulé, à une quarantaine de kilomètres de Bouaké, chef-lieu de la région de Gbêkê, attend, aujourd’hui, le Chef de l’État, Alassane Ouattara qui vient rendre visite à la Reine, Nanan Akoua Boni II.

En attendant l’arrivée de l’illustre hôte, Sakassou, capitale traditionnelle, s’est donné un nouveau visage : l’artère principale qui scinde la ville en deux a reçu une couche de bitume. Des rues ont été réhabilitées.

La cour royale est prête à accueillir le plus illustre des Ivoiriens. Des jeunes et des femmes, par groupes, expriment leur joie de revoir le Président de la République à Sakassou.

Depuis l’annonce de cette nouvelle, le ministre de l’Équipement et de l’entretien routier, Amedé Kouakou a, des jours, voire des semaines durant, sonné la mobilisation. Il a, en effet, organisé plusieurs rencontres avec les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, les chefs de communauté, les religieux et toutes les couches socio-professionnelles pour leur expliquer l’importance de cette visite du Chef de l’État Alassane Ouattara et leur demander de lui réserver un accueil des plus chaleureux.

Selon le chef du village de Sakassou, nanan Kouadio Kouassi, tous les 172 villages du département sont mobilisés pour recevoir le Président Alassane Ouattara. « Pendant plus d’une semaine, nous avons eu des rencontres avec tous les chefs de village. Nous leur avons donné un seul message : sortir massivement pour montrer au Président de la République que Sakassou sait accueillir. Aujourd’hui, la ville de Sakassou sera bourrée de monde, hommes et femmes, jeunes et vieux, pour dire merci à Alassane Ouattara pour cette visite », promet nanan Kouadio Kouassi. Celui-ci rassure que les populations des villes environnantes se joindront à celles de Sakassou pour réserver un accueil chaleureux au visiteur de marque.

Le maire Kouadio Kouamé Eugène est, tout comme les autres cadres et élus du département, impliqué dans l’organisation de cette visite. «Le Président de tous les Ivoiriens arrive. Nous devons lui réserver un accueil digne », lance-t-il, avec enthousiasme.

Il a, depuis des jours, chargé les jeunes de sillonner quartiers, villages et hameaux pour mobiliser toute la population.

Les attentes des populations

Certes, le Président de la République arrive pour une visite à la Reine, nanan Akoua Boni II. Mais, en tant que porte-parole de la population, le maire Kouadio Kouamé Eugène aura des doléances à présenter. La première, c’est le bitumage du tronçon Sakassou-Tiébissou, long de 33 kilomètres.

« Nous demandons au Président Ouattara de nous venir en aide, en bitumant cette route », plaide le maire. Il a aussi fait remarquer que Sakassou n’a pas de commissariat de police. Il n’oublie pas la construction d’un château d’eau de grande capacité, d’un marché moderne et la réhabilitation de l’hôpital général. Il parlera également de l’achèvement des trois collèges de proximité dont les travaux sont arrêtés.

