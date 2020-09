Côte d’Ivoire/ Visite d’Etat : voici toute la vérité sur l’affaire Affi Absent dans le Moronou

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara avait dans une adresse aux populations de Moronou, mentionné que le Président du Front Populaire ivoirien ( FPI ), l’ex-premier ministre Affi N’Guessan, candidat du FPI était absent alors qu’il avait promis être présent lors de sa visite dans cette localité de la Côte d’Ivoire. Suite à l’annonce du Chef de l’Etat, la réponse d’Affi N’Guessan ne s’est pas fait attendre. Ci-dessous la mise au point telle que reçut ce dimanche 13 septembre 2020 par son service de communication.

MISE AU POINT

suite à la déclaration du candidat du RDR selon laquelle le président Affi lui aurait promis d’être à ses côtés, ce jour, à Bongouanou.

Au cours du meeting de clôture de sa pre campagne dans le Moronou, qu’il a tenu ce samedi à Bongouanou, Alassane Ouattara, le candidat du RDR a déclaré « Affi m’avait promis d’être là. Je regrette son absence ».

Le président Affi, candidat du FPI à la présidentielle d’octobre prochain est surpris que le chef d’Etat, candidat du RDR, puisse faire une telle déclaration mensongère.

Le 25 août dernier, soit 2 semaines avant la tournée politique déguisée en visite d’Etat du candidat du RDR dans le Moronou, le président Affi avait au cours d’une conférence de presse publiquement annoncé qu’il ne serait pas présent à Bongouanou pour le recevoir.

D’où vient-il que M. Ouattara veuille faire croire que le président Affi lui aurait fait la promesse de sa présence à ses côtés ? Le président Affi est connu sur l’échiquier politique ivoirien pour son sérieux, sa constance et sa cohérence. C’est un homme d’Etat qui, contrairement à d’autres, tient ses promesses. Il n’est clairement pas de ceux qui renient leur propre parole.

À toute fin utile, le Président Affi qui est actuellement absent du pays s’est fait représenter au plus Haut Niveau par son Directeur National de Campagne et la 1ère Vice-présidente du Parti à l’investiture du Candidat Konan Bedié qui l’a formellement invité, à la fois, en sa qualité de Président du FPI et de candidat à l’élection présidentielle.

En conséquence de tout ce qui précède, le président Affi invite le candidat du RDR/RHDP à ne pas faussement lui prêter des intentions et lui recommande de faire sa campagne avec un minimum d’élégance politique et de vérité.

Fait à Abidjan le 12 septembre 2020.

Pour le candidat du FPI, le 1er ministre Pascal Affi NGuessan

