Côte d’Ivoire / Visite du président sud-africain : “Coopération et fraternité d’accord, mais Omicron dans les esprits”

Le Journaliste, blogueur, ex-chef de Département de Sport RTI, libre penseur, consultant a rebondi ce matin sur la visite d’Etat du président sud-africain à son homologue ivoirien et sur bien d’autres sujets faisant la Une des journaux de ce jeudi 2 novembre. Dans une épitre adressée à Barthelemy Zouzoua Inabo, Fernand Dédeh décrypte l’actualité ivoirienne en commençant par la visite du président sud-africain à Ouattara.

“Ton Camarade a accueilli son homologue sud-africain ce mercredi 1er décembre 2021 en début de soirée. Masques bien vissés, distance sociale, salutations coude-à-coude…Coopération et fraternité d’accord, mais Omicron dans les esprits.

Deux éléments ont retenu mon attention à l’issue du conseil des ministres de ce mercredi 1er décembre 2021, la réforme de l’enseignement technique et professionnel et le discours inutilement cassant et irrévérencieux du porte-parole du gouvernement quand il sort de ses notes…

Trente-trois (33) projets de coopération identifiés dont douze (12) seront signés entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique. La visite du chef de l’Etat sud-africain à Abidjan (du 1er au 3 décembre 2021) va renforcer l’axe entre les deux pays.

Les projets portent entre autres, sur l’environnement, les communications et télécommunications, les échanges commerciaux et le transport aérien, par la desserte des deux destinations par les compagnies nationales respectives. La commission mixte Côte d’Ivoire-Afrique du Sud qui s’est réunie le 22 octobre 2021 à Abidjan, a clairement identifié les points et projets pour dynamiser la coopération entre les deux pays, l’un géant de l’Afrique australe, l’autre, poumon économique de l’Afrique francophone, en Afrique de l’Ouest.

Le Président Sud-africain saisira l’occasion de sa visite pour poser la première pierre du nouveau siège de la société de téléphonie mobile MTN à Abidjan, le 3 décembre 2021.

Ton Camarade et son visiteur ne manqueront pas évidemment de parler de la pandémie de la Covid19 et des moyens à déployer pour protéger les populations et l’éradiquer. L’Afrique du Sud est l’un pays les plus touchés par la Covid19 et ses variants…

L’Afrique du Sud, malgré son histoire, à montré aux monde entier, la capacité de pardon de son peuple -même si parfois, l’on note des violences xénophobes- et la construction d’une nation Arc-en-ciel. L’Afrique du Sud est un pays développé dans la partie australe du continent.

Avant l’accueil de son homologue sud-africain, ton Camarade a présidé le conseil des ministres. Bonne note pour l’enseignement professionnel et technique: une vaste réforme en vue pour adapter les enseignements et apprentissages au besoin du marché. « Cette réforme consacre notamment, le partenariat Ecole-Entreprises et institue des structures de formation de type particulier avec la gestion déléguée au secteur privée. ». Le nouveau patron de l’Enseignement technique et professionnel, ancien patron de la plus grande école de formation des cadres d’entreprises, fait bouger les lignes. Il n’est pas le genre Vuvuzela au gouvernement. Il a fait un diagnostic du secteur, puis il déroule…

Autre fait à la sortie, le spectacle du porte-parole du gouvernement: Parle au parent de ton défunt parrain. Il faut changer le logiciel du Golf et du Bunker.

Malgré tout ce que les insatisfaits disent et racontent, il y a de réelles avancées sur le chemin de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. On ne finira jamais de régler les problèmes dans la société des hommes. Mais il faut savoir avancer. Et abandonner, à un certain niveau de responsabilité, les discours belliqueux et propos irrévérencieux. Un ancien, un aîné, on le respecte! Ou du moins, on sait lui dire la vérité et lui répondre. Sans lui manquer de respect. Ton Camarade lui-même ne manque pas de respect aux anciens chefs de l’Etat!”.

Sapel

Comments

comments