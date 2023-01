Côte d’Ivoire : Voeux 2023 au corps diplomatique, discours d’Alassane Ouattara

C’est pourquoi, nous appelons de tous nos voeux un engagement fort en faveur de la lutte contre les changements climatiques, et de la préservation de l’environnement, ainsi que du développement d’une agriculture durable en vue de la sécurité alimentaire en Afrique. Ce sont des défis majeurs que nos Etats se doivent de relever.

A cet égard, la Côte d’Ivoire, qui a abrité du 9 au 20 mai 2022, à Abidjan, la 15e Conférence des Parties sur la désertification et la sécheresse (COP15), prendra toute sa part dans la mise en oeuvre des engagements contenus dans la déclaration de la COP15 appelée « Déclaration d’Abidjan », notamment à travers l’Initiative d’Abidjan qui a été adoptée dans le cadre de la COP15, le 9 mai 2022.

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire s’est engagée récemment à Sharm El-Sheikh, en Egypte, à réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre à hauteur de 30,41% d’ici 2030, en mettant l’accent sur le reboisement, les énergies renouvelables dans la production d’électricité et la promotion de pratiques agricoles intelligentes.

Mesdames et Messieurs,

Pour terminer, je voudrais réitérer mon appel à l’endroit de nos Etats et des Organisations internationales à privilégier davantage l’esprit de dialogue et solidarité, pour faire face aux crises et aux enjeux et défis multiformes qui nous interpellent tous.

A cet égard, j’appelle, à nouveau, à une résolution pacifique de la Guerre en Ukraine dans le respect du droit international et par le dialogue.

Tout en vous renouvelant mes voeux de plein succès dans l’accomplissement de vos missions en Côte d’Ivoire, je souhaite à chacune et à chacun une bonne et heureuse année 2023.

Je vous remercie

