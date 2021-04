Côte d’Ivoire: voici ce que percevait blé Goudé chaque mois de la part de feu Hambak Selon Franklin Nyamsi

Blé Goudé, en ouvrant le feu sur ceux qui contestent le 3ème mandat de Dramane, a été mal inspiré de donner le premier coup de poignard à l’opposition politique ivoirienne et se discrédite aux yeux de toute la jeunesse africaine. si tu manges, fais-le en silence.

Il y a longtemps que nos amis GOR nous ont demandé de faire attention à Blé Goudé parce qu’il avait trahi Gbagbo. Le Président Gbagbo avait, depuis belle lurette, la confirmation de sa trahison et aujourd’hui, nous aussi. On sait aussi qu’en 2000, tu soutenais le Général Guéi contre Gbagbo. Voilà pourquoi, tu n’as jamais été ministre sous le Président Gbagbo jusqu’en 2011, quand c’était déjà mort. Il y a donc longtemps que tu es un traître et le Président Gbagbo n’a jamais eu confiance en toi, au point qu’aujourd’hui, il ne te prend même plus au téléphone.

Blé Goudé s’attaque aux alliances de l’opposition contre Dramane en citant nommément Soro, Bédié, Mabri, Amon Tanoh, etc. Mais, il omet volontairement le Président Gbagbo qui dès 94-95, fut le premier à être en alliance dans le front républicain avec Dramane. Pourquoi Blé n’en a pas parlé ? Parce qu’il connaît la force de frappe des GOR qui vont vite éteindre son agitation de ces derniers temps. Être ou ne pas être en alliance ne veut pas dire qu’on n’est pas fiable. On ne demeure pas à tout prix dans une alliance quand on est associé à un roublard qui veut mettre à mal la démocratie dans notre pays en violant notre Constitution. Les alliances se font et se défont en fonction de l’intérêt collectif national et du bien-être des Ivoiriens.

On a la confirmation que Blé Goudé reçoit chaque mois entre 10 mille et 20 mille euros pour manger de la part d’Hambak. D’ailleurs, il a été le seul de l’opposition à le féliciter pour sa nomination en tant que PM parce qu’Hambak lui donne de l’argent mensuellement. Mais, il fait croire que c’est au nom de la réconciliation. Finalement, qui pense à sa pense et à sa poche.



CONCLUSION : BLÉ GOUDÉ FAUT TE CALMER. EN SE COMPORTANT AINSI, COMME UN VRAI LARBIN, BLÉ GOUDÉ EST L’ALLIÉ OBJECTIF DU 3ÈME MANDAT DE DRAMANE. VAS SOUTENIR OFFICIELLEMENT LA CANDIDATURE DE DRAMANE ET LAISSE L’OPPOSITION SE BATTRE POUR LES IVOIRIENS ET LA CÔTE D’IVOIRE.

