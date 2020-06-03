06032020Headline:

Côte d’Ivoire : voici la liste des membres du nouveau bureau politique du PDCI-RDA

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Un nombre pléthorique des membres du nouveau bureau politique du PDCI -RDA fait l’objet d’une large diffusion. AbidjanTV vous propose la dernière décision portant nomination des membres du bureau politique du Partie Démocratique de Côte d’Ivoire, depuis son siège social.

DÉCISION N° 0080/2020/ PP/ CAB DU 02 JUIN 2020 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT DUE À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, membres
du Bureau Politique du PDCI-RDA, pendant la période de confinement due à la pandémie du Coronavirus. Ce sont :

  • SEM HENRI KONAN BEDIE
  • MAURICE KAKOU GUIKAHUE
  • GASTON OUASSENAN KONE
  • EMILE CONSTANT BOMBET
  • BOA TIEMELE EDJANPAN
  • LAMBERT KOUASSI KONAN
  • MANGOUA JACQUES
  • NIAMIEN N’GORAN EMMANUEL
  • FOFANA MAMAN EPSE KONE (MME)
  • ALLAH- KOUADIO REMI
  • BOBI ASSA EMILIENNE (MME)
  • CHARLES KONAN BANNY
  • N’DIA KOUAME MARIE-ANGE (MME)
  • AHOUA TOURE DIT NGODI
  • ASSANA SANGARET (MME)
  • TEHOUA AMA MARIE (MME)
  • ALPHONSE DJEDJE MADY
  • DIABY MAMADOU DIT DIABY ROUGE
  • ABY AKROBOU RAOUL
  • BABACAUTH KOFFI DONGO
  • EZALEY GEORGES PHILIPPE
  • KOBENAN TAH THOMAS
  • KOUAME-KRA JOSEPH
  • N’DOHI YAPI RAYMOND
  • N’GOUAN JEREMIE ALFRED
  • VEI BERNARD
  • JEAN MARIE KACOU GERVAIS
  • BOA YAPO FELIX
  • FREDERIC SOTCHI AKE M’BO
  • BONI JOSEPH
  • WASSI KANATE
  • PALE DIMATE
  • KOUAKOU DAPPA
  • GNONKONTE DESIRE
  • N’ZI ELIANE N’DA (MME)
  • AKA AMENAN VERONIQUE BRA KANON (MME)
  • COFFIE TIEZAN LEOPOLDINE(MME)
  • BLEU LAINE GILBERT
  • GUEU MICHEL
  • KOUASSI YAO
  • GNAMIEN YAO
  • SERI BI N’GUESSAN PRIVAT
  • ROBERT NIAMKEY KOFFI
  • ADIKO FRANÇOIS ROLAND
  • N’DRI KOUADIO PIERRE NARCISSE
  • SUY BI GOHORE EMILE (ME)
  • JEAN LOUIS BILLON
  • EHOUMAN BERNARD
  • EMMANUEL KOUASSI LENOIR
  • AMON ADÈLE EPSE N’DABIAN (MME)
  • BRAHIMA KAMAGATE
  • BODI KOUASSI THÉODORE
  • DOULAYE COULIBALY
  • AMINATA N’DIAYE (MME)
  • AYA ADÈLE N’DIORE (MME)
  • DENIS KAH ZION
  • ABDOULAYE M’BENGUE DIT RACINE
  • VALÉRIE YAPO EPSE ADAÏ (MME)
  • GBA DAOUDA
  • AKA APPIA ANGE ISAAC
  • BOGUI ZIRIYO
  • BREDOUMY KOUASSI SOUMAÏLA
  • TIAPANI KAKOU ALBERT
  • ABOU FADIGA
  • ACHI KOMAN HERVE
  • ADAM TRAORE KOLIA
  • ADAMA KONATE
  • ADI KOUAME ISAAC
  • ADIDO ADIA
  • ADJE KACOU LUC (ME)
  • ADOU N’GOUAN BERNARD
  • AEVOUELE KOUASSI YAO GUILLAUME
  • AGRE KOUADJO BERNARD
  • AHOUE-KARIKE GUY
  • AKA FOUFOUE FELIX
  • AKA HERVE
  • AKEBOUE JEAN-MARIE
  • AKOBE GEORGES ARMAND
  • AKOTO KOUASSI OLIVIER
  • AKUE GEORGES AIME
  • ALI BAKAYOKO
  • ALLA KOUADIO GUY STEPHANE
  • ALLAH- KOUADIO JACQUES
  • ALLANGBA KOFFI BASILE
  • ALLIALI HERVE DOMINIQUE
  • AMAN TCHONWA BERNADETTE (MME)
  • AMETHIER JEAN PAUL
  • AMOAKON BANGA
  • AMOIN KOUASSI ARSÈNE
  • AMON KOUASSI EVARISTE
  • AMONKOU ANTOINE
  • AMONKOU MICHEL
  • ANGOH KOUACOU CASIMIR
  • ANGOURA KOUAKOU YAO DESIRE
  • ANIGO EPSE ATTOUNGBRE AFFOUE (MME)
  • ANOMA KOUAO MAGLOIRE
  • APPOH LAURENT
  • ASSA OUFFOUE
  • ASSAOLE N’DRI DAVID
  • ASSEMIAN KABLANKAN LORICO
  • ASSI HERMAN DJERMAKOYE
  • ASSIELOU KOUACOU JEAN FIACRE
  • ATTO ATEBI ALEXANDRE
  • ATTOUBE KOKO ELISABETH (MME)
  • BABA SYLLA
  • BABLI DOMINIQUE
  • BAGROU GOLI
  • BAHA BI YOUZAN DANIEL
  • BAIKRO MOUSSA
  • BAKAYOKO KALLO MINZETA (MME)
  • BALLOU EDMOND
  • BAMBA BRAHIMA
  • BAMBA NATOGOMA EPSE BONKOUNGOU(MME)
  • BASSI KOFFI LIONNEL BERNARD
  • BATHAIX FULGENCE
  • BAUDOUA-YAO MAXIME
  • BEDA CELAIRE
  • BEDIE JEAN LUC YAO
  • BEDIE LAMBERT
  • BEHIBRO KOUADIO AUGUSTIN
  • BENABRAN KOUAKOU KAN ABEL
  • BENIE BROU DAKOUA
  • BENSON EDOUKOU FRANCIS
  • BENSON RAYMOND
  • BESSET JEAN MARC
  • BESSIN KOFFI MAURICE
  • BETIABO SENIADJA
  • BEUGRE DONATIEN
  • BLA GAVLAN
  • BLALI KOFFI MATHIEU
  • BLE SAILLY FELIX
  • BLESSY JEAN CHRISOSTOME (ME)
  • BODO PEZITAUD
  • BODOUA JOSEPHINE (MME)
  • BOGUIE COLETTE(MME)
  • BOMBO GEORGETTE (MME)
  • BONI N’GUESSAN MICHEL
  • BOUAZO NOUAHI
  • BOUEDE SABINE AKA(MME)
  • BRA KANON STEPHANE`
  • BRITTO NAMA BONIFACE
  • BROU AKISSI CHANTAL (MME)
  • BROU ANOMA JOSEPH
  • BROU KOFFI RENE
  • COCAUTHREY ABLA- KOUAKOU ALAIN
  • COULIBALY NABLE YAYA
  • COULIBALY SITA YETIDIENE (MME)
  • COULIBALY SOULEYMANE DIT CK
  • CRESPIN MATHIEU
  • CREZOIT GREBERET EMMANUEL
  • DA SYLVA SERGES ALAIN
  • DAGARET DASSAUD ANGE
  • DAKO ZAHUI THOMAS
  • DANHO BADJE GABRIEL
  • DEON DIE THERESE(MME)
  • DESIREE DAMOI (MME)
  • DESSI HUBERT
  • DIAMALA KOUASSI RAPHAEL
  • DIARRASSOUBA SEYDOU
  • DIBAHI DODO AMEDEE
  • DIDEHIA VINCENT
  • DIDI BOGRO FIDELE
  • DIOMANDE ZEGBE DANIEL
  • DJE KOFFI
  • DJEDRI N’GORAN
  • DJENEBOU ZONGO (MME)
  • DJOMO AHOU MADELEINE(MME)
  • DJOMO HYACINTHE CRISTA MEVAL
  • DOHO ZOSSELOUE SIMON
  • DOLLY EMMANUEL
  • DORCAS N’DAKPRI N’GUESSAN (MME)
  • DOSSO BOUBAKARY
  • DOSSO MARIAM COULIBALY (MME)
  • DOUA GORE JUSTIN
  • DOUMBIA SALIMANTA (MME)
  • EHO DJOMAN CLAUDE
  • EHOUMAN KOUAME
  • EHOUMAN TANO
  • EHOUO JACQUES GABRIEL
  • EMMOU SYLVESTRE
  • ESSO ESSIS JEAN YVES BLAISE NOMEL
  • ESSOUBO YABA AUGUSTINE (MME)
  • ETCHIEN AMA MARIE FRANCE EPSE KISSI
  • ETIEN BOSSON RAYMOND
  • FANTA KOITA SALLOUM LUCIE(MME)
  • FATOU FADIGA DIOMANDE(MME)
  • FELICIEN KOFFI
  • FOFANA DJAKARIDJA
  • GADOU GODO ANDRE
  • GAUZE MARTINE NEE TAHOUO(MME)
  • GBATO MANIGAN
  • GINETTE ROSS (MME)
  • GNAGBO DEJOU CHRISTIAN
  • GNAGNE JEAN CLAUDE
  • GNAGNE NICAISE PIERRE
  • GNAKOURI BOHUI MARCELIN
  • GNAMIEN RAMATA (MME)
  • GNANGNI DANIEL
  • GNEPA KOLA PHILIPPE
  • GNEPA YAGUI FRANCOIS
  • GOBO YOKORE BERNARD
  • GOLI KADJO EDGARD
  • GOMEZ MESSAN ARNAUD
  • GOOUREY HUGUES ALAIN
  • GOUALI DODO JUNIOR
  • GOZE SEPLE BERNARD
  • GUE DROGBEU
  • GUEI DESSELOUE LEONARD
  • GUESSEND AYA CARINE (MME)
  • GUIDY WANDJA JOSEPHINE (MME)
  • GUIRAUD LEON RICHARD
  • GUIRI GUEHI AIME
  • GUY ALAIN GAUZE
  • GUY TRESSIA
  • HEILMS FRANCOIS MARCEL
  • HIBA CHANTAL(MME)
  • INNOCENT CLAUDE
  • KABRAN JEAN ALBERT
  • KACOU LOU AKOISSI BRIGITTE(MME)
  • KADJO ALPHONSE (PR)
  • KAH TOH BERNARD
  • KAKOU BI SOTTY FILGENCE
  • KAMAGATE BAKAGNAN
  • KAMBIRE OLLO
  • KARAMAOKO TAHIROU
  • KARIM FOFANA
  • KOBENA KOSSONOU HONORE
  • KOBLAN HUBERSON ROGER
  • KOFFI BOHOUSSOU EPSE KOUADIO(MME)
  • KOFFI FRANCOIS
  • KOFFI GISCARD OLIVIER
  • KOFFI KOFFI SERAPHIN
  • KOFFI KONAN JEAN SERGE
  • KOFFI KOUADIO HERVE PAUL
  • KOFFI KRA OLIVIER
  • KOFFI N’DA KOUAKOU
  • KOFFI TIEMELE LAURENT
  • KOFFY PHILIPPE MARIE BERNARD ARTHUR
  • KOIZAN GUY
  • KOIZAN YANNICK
  • KOLI BI YOLI ALBERT
  • KOMOIN KONAN RENE
  • KONAN KAN MARTIN
  • KONAN KOFFI MARIUS
  • KONAN KOUADIO ETIENNE
  • KONAN KOUAKOU RAYMOND
  • KONAN KOUASSI PAUL
  • KONAN YAO
  • KONAN YAO EUGENE
  • KONATE N’GOLO
  • KONE IDRISS
  • KONE ISSA DAOUDA
  • KOUA ASSEMIEN PAUL
  • KOUA KOBENA BILE
  • KOUABLAN FRANCK HOUPHOUET
  • KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN
  • KOUACOU KOUAME FREDERIC
  • KOUADIO DEBORAH ALEXANDRINE (MME)
  • KOUADIO EPSE M’BRA AKISSI (MME)
  • KOUADIO HENRI JOEL N’DRI
  • KOUADIO KOFFI PIERRE DIT PEPOINT
  • KOUADIO KONAN BERTIN
  • KOUADIO KOUAKOU MARTIN
  • KOUADIO KOUAME EUGENE
  • KOUADIO KOUASSI DENIS
  • KOUADIO PHILLIPE
  • KOUADIO RENE
  • KOUADIO TEWA HENRIETTE (MME)
  • KOUADIO-PKLI KOUASSI DELPHIN
  • KOUADJO FRANCOIS
  • KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME
  • KOUAKOU ATCHELAUD FAUSTO LEWIS
  • KOUAKOU JUVENAL
  • KOUAKOU KOFFI
  • KOUAKOU KOUAKOU OLIVIER
  • KOUAKOU N’GUESSAN PATHE
  • KOUAKOU YAO FRANÇOIS (DR)
  • KOUAME FLORENT
  • KOUAME KONAN VICTOR
  • KOUAME KOUAKOU JEAN PHILIPPE
  • KOUAME KOUAKOU LACINA
  • KOUAME YAO SERAPHIN
  • KOUANDI YVES DESIRE
  • KOUASSI AKISSI SYLVAINE
  • KOUASSI AMA KRA (MME)
  • KOUASSI KOFFI MAGLOIRE
  • KOUASSI KOFFI MATHURIN
  • KOUASSI KOUAME PATRICE
  • KOUASSI LENOIR GERMAIN
  • KOUASSI MARIE ANGE EPSE AKA- ADIO(MME)
  • KOUASSI YAO VALENTIN
  • KOUE BI RAOUL
  • KPAO KOUEVON BERNARD
  • KRA KONAN PAUL
  • KRAMO KOUADIO FREDERIC
  • KRAMOH KOUADIO EULOGE(PR)
  • LAKPA KOFFI EMILE
  • LEHIE BI KRIBOU LUCIEN
  • LESSIEHI MATHIAS
  • LIKANE YAGUI JEAN
  • LINDA DIPLO(MME)
  • LOGBO ANDRE
  • LONAN COULIBALY
  • LOUCOU JEAN NOEL
  • LOUDOUGNON ALINE(MME)
  • LOUKOU KOUADIO MICHEL
  • LOUKOU YAO GUILLAUME
  • LYNDA DADIER-SANGARET (ME)
  • M’BAYIA CALISTE CLAUDE
  • MAGNE PIERRE
  • MAKANI FATIM BAKAYOKO (MME)
  • MANDODJA M’BIA ROGER
  • MARIAM KONE BEDIE(MME)
  • MATTO JOSEPH
  • M’BRA DANIEL
  • MESSOU BOUADOU EDOUARD
  • MONDE VAHA CHARLOTTE EPSE KOUASSI (MME)
  • N’DAKPRI ANGE FELIX
  • N’GUESSAN BI NICAISE
  • N’GUESSAN KOUAME JOACHIN
  • N’GUESSAN KOUASSI DJETAU
  • N’ZI KONAN JEAN THIERRY
  • N’DEDE BLAISE
  • N’DRI JEAN CLAUDE
  • N’DRI KOUAKOU JULES
  • N’DRI YAO
  • NETRO RENE
  • N’GBESSO N’GBESSO FIRMIN
  • N’GBO N’GBICHI JOSEPHINE(MME)
  • N’GON ALASSANE WILLIAM
  • N’GUESSAN DANIEL
  • N’GUESSAN EUPHRASIE ZON (MME)
  • N’GUESSAN KOFFI
  • N’GUESSAN KOUASSI JAURÈS
  • N’GUESSAN LAMBERT
  • N’GUESSAN N’DRI BARTHELEMY
  • N’GUESSAN RAZAKOU COLETTE (MME)
  • N’GUETTA KAMANAN
  • N’KOUMO MOBIO ERIC
  • OBOUMOU GOLE MARCELLIN
  • ODI ACHIEPI
  • OHI DIOMANDE
  • OHI ZOTAHON PHILBERT GOMIS
  • OUALOU KOLLOU BEAUSSEJOUR
  • OUASSOULOU YAO MICHEL
  • OUATTARA ISSA(KOUASSIDATEKRO)
  • OUATTARA ISSA(PRIKRO)
  • OULAYES YAO KPOULALE FRACOIS
  • OZOUKOU ZEGA FREDERIC
  • PORQUET DAO ROMAIN
  • SALE POLI
  • SAMAGASSI ABDOULAYE
  • SANDE KLABA JEANNETTE MICHELE
  • SANLE CRESOR
  • SANOGO LACINA
  • SEKA ATSE CAMILLE
  • SERI BIALLY VICTOR
  • SESS ESSIAGNE DANIEL
  • SILUE BAGNANA ERIC PHILLIPE
  • SORO DOLOUROU
  • SOUAGA KOUASSI
  • TAINGAIN KOFFI EDMOND
  • TANOH YAO LAURENT
  • TAUKLA KOUASSI VICTOR
  • TCHEL BI LAHORE GISLAIN
  • TEHRA SINALY
  • TIA ANDRE
  • TIA ELISE (MME)
  • TIALY HONORE
  • TIEMOKO KOFFI
  • TOURE YAH
  • TRA BI IRIE JONAS
  • TRE SIKELI
  • YACE DEMEL LAURETTE (MME)
  • YACE JEAN-MARC
  • YAO BI JEAN LUC
  • YAO EPSE KOFFI AYA CLARISSE
  • YAO INNOCENT
  • YAO KOBENAN PAUL
  • YAO KOFFI JEAN-PAUL
  • YAO KOUAKOU
  • YAO KOUAME ANDRE
  • YAO KOUASSI MAURICE
  • YAO TOURE ALBERT
  • YAO YAO LAZARE
  • YAOUA KOUMA HONORINE(MME)
  • YAOURA KONAN
  • YAPI KOUADIO ISIDORE
  • YAPI KOUAKOU BLAISE PARFAIT
  • YAPO YAPO CALICE
  • YASMINA OUEGNIN (MME)
  • YAVO FRANCOIS
  • YAZI DASSE BEDEL
  • YEBOUE ANGOUA
  • YEBOUE KOUAME PASCAL
  • YOMANFOU-KAN HERVE
  • ZAMBLE BI ZAOURY ZEPHIRIN
  • ZANO JEROME
  • ZIMBRIL ALPHONSE
  • ZOGBE JULES

Fait à Abidjan, le 02 Juin 2020

Henri KONAN BEDIE
Président du PDCI-RDA

Sape MONE

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