Côte d’Ivoire : voici la liste des membres du nouveau bureau politique du PDCI-RDA

Un nombre pléthorique des membres du nouveau bureau politique du PDCI -RDA fait l’objet d’une large diffusion. AbidjanTV vous propose la dernière décision portant nomination des membres du bureau politique du Partie Démocratique de Côte d’Ivoire, depuis son siège social.
DÉCISION N° 0080/2020/ PP/ CAB DU 02 JUIN 2020 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT DUE À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS
Les personnes dont les noms suivent sont nommées, membres
du Bureau Politique du PDCI-RDA, pendant la période de confinement due à la pandémie du Coronavirus. Ce sont :
- SEM HENRI KONAN BEDIE
- MAURICE KAKOU GUIKAHUE
- GASTON OUASSENAN KONE
- EMILE CONSTANT BOMBET
- BOA TIEMELE EDJANPAN
- LAMBERT KOUASSI KONAN
- MANGOUA JACQUES
- NIAMIEN N’GORAN EMMANUEL
- FOFANA MAMAN EPSE KONE (MME)
- ALLAH- KOUADIO REMI
- BOBI ASSA EMILIENNE (MME)
- CHARLES KONAN BANNY
- N’DIA KOUAME MARIE-ANGE (MME)
- AHOUA TOURE DIT NGODI
- ASSANA SANGARET (MME)
- TEHOUA AMA MARIE (MME)
- ALPHONSE DJEDJE MADY
- DIABY MAMADOU DIT DIABY ROUGE
- ABY AKROBOU RAOUL
- BABACAUTH KOFFI DONGO
- EZALEY GEORGES PHILIPPE
- KOBENAN TAH THOMAS
- KOUAME-KRA JOSEPH
- N’DOHI YAPI RAYMOND
- N’GOUAN JEREMIE ALFRED
- VEI BERNARD
- JEAN MARIE KACOU GERVAIS
- BOA YAPO FELIX
- FREDERIC SOTCHI AKE M’BO
- BONI JOSEPH
- WASSI KANATE
- PALE DIMATE
- KOUAKOU DAPPA
- GNONKONTE DESIRE
- N’ZI ELIANE N’DA (MME)
- AKA AMENAN VERONIQUE BRA KANON (MME)
- COFFIE TIEZAN LEOPOLDINE(MME)
- BLEU LAINE GILBERT
- GUEU MICHEL
- KOUASSI YAO
- GNAMIEN YAO
- SERI BI N’GUESSAN PRIVAT
- ROBERT NIAMKEY KOFFI
- ADIKO FRANÇOIS ROLAND
- N’DRI KOUADIO PIERRE NARCISSE
- SUY BI GOHORE EMILE (ME)
- JEAN LOUIS BILLON
- EHOUMAN BERNARD
- EMMANUEL KOUASSI LENOIR
- AMON ADÈLE EPSE N’DABIAN (MME)
- BRAHIMA KAMAGATE
- BODI KOUASSI THÉODORE
- DOULAYE COULIBALY
- AMINATA N’DIAYE (MME)
- AYA ADÈLE N’DIORE (MME)
- DENIS KAH ZION
- ABDOULAYE M’BENGUE DIT RACINE
- VALÉRIE YAPO EPSE ADAÏ (MME)
- GBA DAOUDA
- AKA APPIA ANGE ISAAC
- BOGUI ZIRIYO
- BREDOUMY KOUASSI SOUMAÏLA
- TIAPANI KAKOU ALBERT
- ABOU FADIGA
- ACHI KOMAN HERVE
- ADAM TRAORE KOLIA
- ADAMA KONATE
- ADI KOUAME ISAAC
- ADIDO ADIA
- ADJE KACOU LUC (ME)
- ADOU N’GOUAN BERNARD
- AEVOUELE KOUASSI YAO GUILLAUME
- AGRE KOUADJO BERNARD
- AHOUE-KARIKE GUY
- AKA FOUFOUE FELIX
- AKA HERVE
- AKEBOUE JEAN-MARIE
- AKOBE GEORGES ARMAND
- AKOTO KOUASSI OLIVIER
- AKUE GEORGES AIME
- ALI BAKAYOKO
- ALLA KOUADIO GUY STEPHANE
- ALLAH- KOUADIO JACQUES
- ALLANGBA KOFFI BASILE
- ALLIALI HERVE DOMINIQUE
- AMAN TCHONWA BERNADETTE (MME)
- AMETHIER JEAN PAUL
- AMOAKON BANGA
- AMOIN KOUASSI ARSÈNE
- AMON KOUASSI EVARISTE
- AMONKOU ANTOINE
- AMONKOU MICHEL
- ANGOH KOUACOU CASIMIR
- ANGOURA KOUAKOU YAO DESIRE
- ANIGO EPSE ATTOUNGBRE AFFOUE (MME)
- ANOMA KOUAO MAGLOIRE
- APPOH LAURENT
- ASSA OUFFOUE
- ASSAOLE N’DRI DAVID
- ASSEMIAN KABLANKAN LORICO
- ASSI HERMAN DJERMAKOYE
- ASSIELOU KOUACOU JEAN FIACRE
- ATTO ATEBI ALEXANDRE
- ATTOUBE KOKO ELISABETH (MME)
- BABA SYLLA
- BABLI DOMINIQUE
- BAGROU GOLI
- BAHA BI YOUZAN DANIEL
- BAIKRO MOUSSA
- BAKAYOKO KALLO MINZETA (MME)
- BALLOU EDMOND
- BAMBA BRAHIMA
- BAMBA NATOGOMA EPSE BONKOUNGOU(MME)
- BASSI KOFFI LIONNEL BERNARD
- BATHAIX FULGENCE
- BAUDOUA-YAO MAXIME
- BEDA CELAIRE
- BEDIE JEAN LUC YAO
- BEDIE LAMBERT
- BEHIBRO KOUADIO AUGUSTIN
- BENABRAN KOUAKOU KAN ABEL
- BENIE BROU DAKOUA
- BENSON EDOUKOU FRANCIS
- BENSON RAYMOND
- BESSET JEAN MARC
- BESSIN KOFFI MAURICE
- BETIABO SENIADJA
- BEUGRE DONATIEN
- BLA GAVLAN
- BLALI KOFFI MATHIEU
- BLE SAILLY FELIX
- BLESSY JEAN CHRISOSTOME (ME)
- BODO PEZITAUD
- BODOUA JOSEPHINE (MME)
- BOGUIE COLETTE(MME)
- BOMBO GEORGETTE (MME)
- BONI N’GUESSAN MICHEL
- BOUAZO NOUAHI
- BOUEDE SABINE AKA(MME)
- BRA KANON STEPHANE`
- BRITTO NAMA BONIFACE
- BROU AKISSI CHANTAL (MME)
- BROU ANOMA JOSEPH
- BROU KOFFI RENE
- COCAUTHREY ABLA- KOUAKOU ALAIN
- COULIBALY NABLE YAYA
- COULIBALY SITA YETIDIENE (MME)
- COULIBALY SOULEYMANE DIT CK
- CRESPIN MATHIEU
- CREZOIT GREBERET EMMANUEL
- DA SYLVA SERGES ALAIN
- DAGARET DASSAUD ANGE
- DAKO ZAHUI THOMAS
- DANHO BADJE GABRIEL
- DEON DIE THERESE(MME)
- DESIREE DAMOI (MME)
- DESSI HUBERT
- DIAMALA KOUASSI RAPHAEL
- DIARRASSOUBA SEYDOU
- DIBAHI DODO AMEDEE
- DIDEHIA VINCENT
- DIDI BOGRO FIDELE
- DIOMANDE ZEGBE DANIEL
- DJE KOFFI
- DJEDRI N’GORAN
- DJENEBOU ZONGO (MME)
- DJOMO AHOU MADELEINE(MME)
- DJOMO HYACINTHE CRISTA MEVAL
- DOHO ZOSSELOUE SIMON
- DOLLY EMMANUEL
- DORCAS N’DAKPRI N’GUESSAN (MME)
- DOSSO BOUBAKARY
- DOSSO MARIAM COULIBALY (MME)
- DOUA GORE JUSTIN
- DOUMBIA SALIMANTA (MME)
- EHO DJOMAN CLAUDE
- EHOUMAN KOUAME
- EHOUMAN TANO
- EHOUO JACQUES GABRIEL
- EMMOU SYLVESTRE
- ESSO ESSIS JEAN YVES BLAISE NOMEL
- ESSOUBO YABA AUGUSTINE (MME)
- ETCHIEN AMA MARIE FRANCE EPSE KISSI
- ETIEN BOSSON RAYMOND
- FANTA KOITA SALLOUM LUCIE(MME)
- FATOU FADIGA DIOMANDE(MME)
- FELICIEN KOFFI
- FOFANA DJAKARIDJA
- GADOU GODO ANDRE
- GAUZE MARTINE NEE TAHOUO(MME)
- GBATO MANIGAN
- GINETTE ROSS (MME)
- GNAGBO DEJOU CHRISTIAN
- GNAGNE JEAN CLAUDE
- GNAGNE NICAISE PIERRE
- GNAKOURI BOHUI MARCELIN
- GNAMIEN RAMATA (MME)
- GNANGNI DANIEL
- GNEPA KOLA PHILIPPE
- GNEPA YAGUI FRANCOIS
- GOBO YOKORE BERNARD
- GOLI KADJO EDGARD
- GOMEZ MESSAN ARNAUD
- GOOUREY HUGUES ALAIN
- GOUALI DODO JUNIOR
- GOZE SEPLE BERNARD
- GUE DROGBEU
- GUEI DESSELOUE LEONARD
- GUESSEND AYA CARINE (MME)
- GUIDY WANDJA JOSEPHINE (MME)
- GUIRAUD LEON RICHARD
- GUIRI GUEHI AIME
- GUY ALAIN GAUZE
- GUY TRESSIA
- HEILMS FRANCOIS MARCEL
- HIBA CHANTAL(MME)
- INNOCENT CLAUDE
- KABRAN JEAN ALBERT
- KACOU LOU AKOISSI BRIGITTE(MME)
- KADJO ALPHONSE (PR)
- KAH TOH BERNARD
- KAKOU BI SOTTY FILGENCE
- KAMAGATE BAKAGNAN
- KAMBIRE OLLO
- KARAMAOKO TAHIROU
- KARIM FOFANA
- KOBENA KOSSONOU HONORE
- KOBLAN HUBERSON ROGER
- KOFFI BOHOUSSOU EPSE KOUADIO(MME)
- KOFFI FRANCOIS
- KOFFI GISCARD OLIVIER
- KOFFI KOFFI SERAPHIN
- KOFFI KONAN JEAN SERGE
- KOFFI KOUADIO HERVE PAUL
- KOFFI KRA OLIVIER
- KOFFI N’DA KOUAKOU
- KOFFI TIEMELE LAURENT
- KOFFY PHILIPPE MARIE BERNARD ARTHUR
- KOIZAN GUY
- KOIZAN YANNICK
- KOLI BI YOLI ALBERT
- KOMOIN KONAN RENE
- KONAN KAN MARTIN
- KONAN KOFFI MARIUS
- KONAN KOUADIO ETIENNE
- KONAN KOUAKOU RAYMOND
- KONAN KOUASSI PAUL
- KONAN YAO
- KONAN YAO EUGENE
- KONATE N’GOLO
- KONE IDRISS
- KONE ISSA DAOUDA
- KOUA ASSEMIEN PAUL
- KOUA KOBENA BILE
- KOUABLAN FRANCK HOUPHOUET
- KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN
- KOUACOU KOUAME FREDERIC
- KOUADIO DEBORAH ALEXANDRINE (MME)
- KOUADIO EPSE M’BRA AKISSI (MME)
- KOUADIO HENRI JOEL N’DRI
- KOUADIO KOFFI PIERRE DIT PEPOINT
- KOUADIO KONAN BERTIN
- KOUADIO KOUAKOU MARTIN
- KOUADIO KOUAME EUGENE
- KOUADIO KOUASSI DENIS
- KOUADIO PHILLIPE
- KOUADIO RENE
- KOUADIO TEWA HENRIETTE (MME)
- KOUADIO-PKLI KOUASSI DELPHIN
- KOUADJO FRANCOIS
- KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME
- KOUAKOU ATCHELAUD FAUSTO LEWIS
- KOUAKOU JUVENAL
- KOUAKOU KOFFI
- KOUAKOU KOUAKOU OLIVIER
- KOUAKOU N’GUESSAN PATHE
- KOUAKOU YAO FRANÇOIS (DR)
- KOUAME FLORENT
- KOUAME KONAN VICTOR
- KOUAME KOUAKOU JEAN PHILIPPE
- KOUAME KOUAKOU LACINA
- KOUAME YAO SERAPHIN
- KOUANDI YVES DESIRE
- KOUASSI AKISSI SYLVAINE
- KOUASSI AMA KRA (MME)
- KOUASSI KOFFI MAGLOIRE
- KOUASSI KOFFI MATHURIN
- KOUASSI KOUAME PATRICE
- KOUASSI LENOIR GERMAIN
- KOUASSI MARIE ANGE EPSE AKA- ADIO(MME)
- KOUASSI YAO VALENTIN
- KOUE BI RAOUL
- KPAO KOUEVON BERNARD
- KRA KONAN PAUL
- KRAMO KOUADIO FREDERIC
- KRAMOH KOUADIO EULOGE(PR)
- LAKPA KOFFI EMILE
- LEHIE BI KRIBOU LUCIEN
- LESSIEHI MATHIAS
- LIKANE YAGUI JEAN
- LINDA DIPLO(MME)
- LOGBO ANDRE
- LONAN COULIBALY
- LOUCOU JEAN NOEL
- LOUDOUGNON ALINE(MME)
- LOUKOU KOUADIO MICHEL
- LOUKOU YAO GUILLAUME
- LYNDA DADIER-SANGARET (ME)
- M’BAYIA CALISTE CLAUDE
- MAGNE PIERRE
- MAKANI FATIM BAKAYOKO (MME)
- MANDODJA M’BIA ROGER
- MARIAM KONE BEDIE(MME)
- MATTO JOSEPH
- M’BRA DANIEL
- MESSOU BOUADOU EDOUARD
- MONDE VAHA CHARLOTTE EPSE KOUASSI (MME)
- N’DAKPRI ANGE FELIX
- N’GUESSAN BI NICAISE
- N’GUESSAN KOUAME JOACHIN
- N’GUESSAN KOUASSI DJETAU
- N’ZI KONAN JEAN THIERRY
- N’DEDE BLAISE
- N’DRI JEAN CLAUDE
- N’DRI KOUAKOU JULES
- N’DRI YAO
- NETRO RENE
- N’GBESSO N’GBESSO FIRMIN
- N’GBO N’GBICHI JOSEPHINE(MME)
- N’GON ALASSANE WILLIAM
- N’GUESSAN DANIEL
- N’GUESSAN EUPHRASIE ZON (MME)
- N’GUESSAN KOFFI
- N’GUESSAN KOUASSI JAURÈS
- N’GUESSAN LAMBERT
- N’GUESSAN N’DRI BARTHELEMY
- N’GUESSAN RAZAKOU COLETTE (MME)
- N’GUETTA KAMANAN
- N’KOUMO MOBIO ERIC
- OBOUMOU GOLE MARCELLIN
- ODI ACHIEPI
- OHI DIOMANDE
- OHI ZOTAHON PHILBERT GOMIS
- OUALOU KOLLOU BEAUSSEJOUR
- OUASSOULOU YAO MICHEL
- OUATTARA ISSA(KOUASSIDATEKRO)
- OUATTARA ISSA(PRIKRO)
- OULAYES YAO KPOULALE FRACOIS
- OZOUKOU ZEGA FREDERIC
- PORQUET DAO ROMAIN
- SALE POLI
- SAMAGASSI ABDOULAYE
- SANDE KLABA JEANNETTE MICHELE
- SANLE CRESOR
- SANOGO LACINA
- SEKA ATSE CAMILLE
- SERI BIALLY VICTOR
- SESS ESSIAGNE DANIEL
- SILUE BAGNANA ERIC PHILLIPE
- SORO DOLOUROU
- SOUAGA KOUASSI
- TAINGAIN KOFFI EDMOND
- TANOH YAO LAURENT
- TAUKLA KOUASSI VICTOR
- TCHEL BI LAHORE GISLAIN
- TEHRA SINALY
- TIA ANDRE
- TIA ELISE (MME)
- TIALY HONORE
- TIEMOKO KOFFI
- TOURE YAH
- TRA BI IRIE JONAS
- TRE SIKELI
- YACE DEMEL LAURETTE (MME)
- YACE JEAN-MARC
- YAO BI JEAN LUC
- YAO EPSE KOFFI AYA CLARISSE
- YAO INNOCENT
- YAO KOBENAN PAUL
- YAO KOFFI JEAN-PAUL
- YAO KOUAKOU
- YAO KOUAME ANDRE
- YAO KOUASSI MAURICE
- YAO TOURE ALBERT
- YAO YAO LAZARE
- YAOUA KOUMA HONORINE(MME)
- YAOURA KONAN
- YAPI KOUADIO ISIDORE
- YAPI KOUAKOU BLAISE PARFAIT
- YAPO YAPO CALICE
- YASMINA OUEGNIN (MME)
- YAVO FRANCOIS
- YAZI DASSE BEDEL
- YEBOUE ANGOUA
- YEBOUE KOUAME PASCAL
- YOMANFOU-KAN HERVE
- ZAMBLE BI ZAOURY ZEPHIRIN
- ZANO JEROME
- ZIMBRIL ALPHONSE
- ZOGBE JULES
Fait à Abidjan, le 02 Juin 2020
Henri KONAN BEDIE
Président du PDCI-RDA
Sape MONE