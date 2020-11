Côte d’Ivoire: voici la raison pour laquelle SORO KAGNIGUI a été libéré et pas encore Alain Lobognon

SORO KAGNIGUI, Président du parti politique Raci était l’invité la l’émission “Sans Réserve” de la nouvelle Chaîne Ivoirienne, NCI vendredi.

Accusé d’avoir fait un deal avec le pouvoir d’Abidjan pour sa sortie de prison, SORO KAGNIGUI, ex allié de Guillaume Soro a révélé n’avoir pas eu ce deal pour sa libération, rapporte AbidjanTV.

“Il n’y a pas eu de deal entant que tel pour ma sortie de prison.Pour ceux qui me connaissent, en prison j’ai pas été touché physiquement, moralement, je suis suis resté tel, il n’y a pas eu de séquelle de la prison sur moi(…) j’étais en détention préventive, je suivais l’actualité politique de mon pays et je faisais des propositions(…)” a-t-il indiqué. Tout porte à croire que ses propositions contribué à sa liberté.

Aujourd’hui allié du Pouvoir RHDP, SORO KAGNIGUI, s’est dit loin d’épouser l’idéologie de l’ancien chef rebelle ivoirien, Guillaume Soro, qui en réalité n’est pas son mentor politique. ”Je voudrais rectifier certaines choses. Voilà, Guillaume Soro n’est pas mon mentor, ça il faut que je le précise. “, a -t-il lâché . Il poursuit, (…) Il y a des camarades qui ont adhéré à l’idée de la désobéissance civile. Moi je pense que la Côte d’Ivoire n’avait plus besoin de crise majeure, j’ai fais parti de ceux qui ont participé à la rébellion que le pays a connu. Aujourd’hui j’ai l’envie de montrer à l’opinion publique nationale que c’est une parenthèse fermée et que quelques soient les difficultés auxquelles on peut être confronté dans notre avenir ou dans notre action politique , on va mettre en avant le dialogue et pour moi en dehors du dialogue la confrontation peut conduire à des événements sanglants; et ça je n’en veux pas.”, a-t-il affirmé.

Arrêté depuis le 25 décembre 2019, Alain Lobognon ainsi que certains proches sont encore en prison. Quant au président de GPS, Guillaume Kigbafori Soro est en exile en France et cherche vainement à rentrer en Côte d’Ivoire.

Sapel MONE

