Côte d’Ivoire : voici le cahier de charge que soumet HANNY TCHELLEY à KKB, le ministre de la réconciliation

LES RECOMMANDATIONS D’HANNY TCHELLEY A KKB APRES SA NOMINATION

D’HANNY TCHELLEY, proche du Président Laurent Gbagbo fait ce jour des recommandations au nouveau ministres de la réconciliation nationale de la Côtre d’Ivoire.

« Mr Kouadio Konan Bertin (KKB), Ministre de la Réconciliation Nationale,

Félicitations pour ta nomination ! Tu es allé au bout de tes choix, tu les as assumés, tu en tires bénéfice, je salue et respecte cela. Merci aussi au Président Ouattara pour avoir respecté sa parole et tenu ses engagements envers toi !

Te voici donc dans tes nouveaux habits de Ministre de la Réconciliation Nationale de Côte d’Ivoire! Quel défi ! Quel challenge ! Mais quelle exaltation en même temps !

Je voudrais humblement et modestement te suggérer que ta 1ère bataille, ton 1er dossier soit la libération des prisonniers politiques : des derniers (Le Prof Kacou Guicahué, le PM Affi N’guessan, les militantes du Pdci, du Gps, Mme Pulchérie Gballet, Koua Justin) aux plus anciens (Le Général Dogbo Blé, les commandants Abéhi, Séka, l’Amiral Vagba Faussigneaux et les autres).

Si tu réussis cette grande mission, ton Ministère aura tout son sens et les Ivoiriens te seront reconnaissants.

C’est mon souhait pour toi et pour la Côte d’Ivoire.

Bon vent, plein succès ! » Affirme t-elle.

Sapel MONE, AbidjanTV.NET

