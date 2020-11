Côte d’Ivoire : voici le communiqué du conseil politique du Rhdp

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐔𝐍𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐃𝐔 𝐑𝐇𝐃𝐏 𝐃𝐔 𝟏𝟕 𝐍𝐎𝐕𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟎

Le Conseil Politique du RHDP s’est réuni ce jour, mardi 17 novembre 2020 de 17 h à 19h au Sofitel Hôtel Ivoire, sous la présidence de SEM Alassane OUATTARA, Président de la République, Président du RHDP.

Cette importante rencontre, la première depuis l’élection présidentielle était élargie aux structures et Elus du parti.

L’ordre du jour de cette séance de travail a porté sur l’analyse de la situation socio-politique suite à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Avant d’aborder l’ordre du jour de la réunion, le Conseil Politique a observé une minute de silence en hommage au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et au Ministre Sidiki Diakité, Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Au terme de ces échanges qui se sont déroulés dans un esprit de franchise, d’ouverture et de responsabilité après les éclairages et les orientations politiques du Président du Parti,

Le Conseil Politique a arrêté ce qui suit :

1) Le Conseil Politique note avec satisfaction et fierté que l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 qui apparaissait comme une gageure, un défi, s’est bel et bien tenue et s’est globalement bien déroulée, comme l’atteste les rapports des observateurs internationaux, sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger dans 18 pays en Afrique, en Europe et en Amérique.

2) Le Conseil Politique adresse ses félicitations les plus chaleureuses au Président Alassane OUATTARA, pour sa brillante élection au terme d’un scrutin démocratique, transparent et crédible, avec un score de 94,27% et un taux de participation de 53,90% et l’assure de son soutien indéfectible.

3) Le Conseil Politique renouvelle ses remerciements les plus appuyés au Président Alassane OUATTARA, pour avoir répondu favorablement à l’appel du parti, en acceptant de se porter candidat à l’élection du 31 octobre 2020, afin de maintenir l’unité du parti et garantir la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire.

4) Le Conseil Politique remercie les militantes, militants et sympathisants du RHDP et tous les Ivoiriens, pour leur grande mobilisation qui a permis cette victoire éclatante et écrasante du candidat du RHDP.

5) Le Conseil Politique remercie en particulier la Direction Nationale de Campagne dirigée par Monsieur le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO et toute son équipe pour le travail colossal abattu.

6) Le Conseil Politique salue la maturité politique et le sens républicain du peuple de Côte d’Ivoire qui a fait montre d’une mobilisation exceptionnelle et d’une détermination sans faille, en se rendant massivement dans les bureaux de vote pour exprimer son droit de vote, en dépit des menaces en tout genre et des tentatives d’empêchement qui pesaient sur le scrutin du 31 octobre 2020.

7) Le Conseil Politique félicite le Conseil Constitutionnel et la Commission Electorale Indépendante (CEI), institutions en charge du processus électoral, pour leur sens élevé du devoir républicain et la bonne maîtrise de l’organisation du scrutin du 31 octobre 2020, ainsi que la publication diligente des résultats.

8) Le Conseil Politique félicite les forces de défense et de sécurité qui ont encadré le scrutin du 31 octobre 2020 avec professionnalisme et responsabilité, évitant ainsi tout dérapage dommageable et préjudiciable à notre pays.

9) Le Conseil Politique relève cependant avec regret que dans quelques localités, le scrutin a été empêché par l’usage de violences graves et d’actes criminels qui ont provoqué malheureusement des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels, suite à l’appel au boycott actif et à la désobéissance civile lancé par une partie de l’opposition.

10) Le Conseil Politique condamne de tels actes inciviques, constitutifs d’infractions pénales graves et contraires aux valeurs démocratiques qui devraient servir de cadre à une compétition électorale civilisée. Il encourage les autorités compétentes à rechercher et à poursuivre tous les auteurs et complices desdits actes.

11) Le Conseil Politique s’incline devant la mémoire des disparus, présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime sa compassion aux Ivoiriens et Ivoiriennes affectés par ces violences inutiles.

12) Le Conseil Politique demande au Gouvernement de situer dans les meilleurs délais, toutes les responsabilités des auteurs de cette barbarie, dont le dessein était manifestement de plonger notre pays dans une autre crise électorale.

13) Le Conseil Politique, tout en se réjouissant de l’implantation du RHDP sur l’ensemble du territoire national, déplore cependant que les structures à la base ne soient pas suffisamment encadrées et n’aient pas été plus efficacement mises à contribution lors de l’élection présidentielle dans nombre de régions.

14) Le Conseil Politique invite en conséquence tous les responsables nationaux et locaux du parti à faire bloc autour du Président de la République Alassane OUATTARA, afin de lui apporter tout le soutien nécessaire dans l’heureuse et fructueuse conduite du nouveau mandat que vient de lui confier le peuple souverain de Côte d’Ivoire.

15) Le Conseil Politique salue et encourage fortement toutes les initiatives prises par le Président Alassane OUATTARA, en vue de rétablir un climat socio-politique apaisé et renouer avec la paix.

Le Conseil Politique soutient notamment la récente rencontre, organisée à sa demande, avec le Président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020 et l’assure de son appui dans cette démarche de grande portée politique qui met en évidence deux valeurs cardinales de l’Houphouétisme : le dialogue et la recherche effrénée de la paix.

Fait à Abidjan, le 17 novembre 2020

𝙋𝙊𝙐𝙍 𝙇𝙀 𝙍𝙃𝘿𝙋

𝙇𝙀 𝙋𝙊𝙍𝙏𝙀 𝙋𝘼𝙍𝙊𝙇𝙀 𝙋𝙍𝙄𝙉𝘾𝙄𝙋𝘼𝙇

𝙆𝙊𝘽𝙀𝙉𝘼𝙉 𝙆𝙊𝙐𝘼𝙎𝙎𝙄 𝘼𝘿𝙅𝙊𝙐𝙈𝘼𝙉𝙄

