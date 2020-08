Côte d’Ivoire: voici le message de Ouattara après le dépôt de sa candidature

C’est fait ! Depuis ce lundi le président de la République, Alassane Ouattara, a déposé ses dossiers de candidature à la présidentielle d’octobre 2020.

Il a remis personnellement ses dossiers au secrétaire permanent de la CEI, Pierre Adjoumani, en présence du Premier ministre Hamed Bakayoko et de plusieurs cadres de son Parti.

Il s’est ensuite adressé à la presse, en ces mots :

« Au niveau du Rhdp, nous avons tenu la convention d’investiture, le samedi 22 août. C’était une belle et grande cérémonie. Je l’ai dit à maintes occasions que la démocratie, c’est de respecter les délais et les procédures liées à la préparation des élections. Je me réjouis d’avoir posé cet acte pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et je sais compter sur l’ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix et sans violence. Je considère que notre pays fait la démonstration de l’enracinement de la démocratie, depuis ses dernières élections, qu’elles soient présidentielle, législative, municipale, sénatoriale et régionale. Je sais que la Côte d’Ivoire fera de bonnes élections le 31 octobre 2020. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan qui a été un bilan exceptionnel, ces 9 dernières années, un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans les endroits et les niveaux où cela doit être. Je voudrais surtout dire à mes concitoyens que j’ai une vision pour notre pays. Une vision de stabilité, de sécurité, de paix et de bonheur pour tous les Ivoiriens. »

Débuté le 16 juillet, les candidats à l’élection présidentielle 2020 ont jusqu’au 31 août pour déposer leurs dossiers de candidature à la CEI.

Melv Sage

