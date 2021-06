Côte d’Ivoire: voici les avantages de l’ex-président Gbagbo à son arrivée

KKB, le ministre de la Réconciliation, a déclaré le 2 juin 2021 « prendre acte » du retour de Gbagbo le 17 juin. « Outre la mise à sa disposition d’une équipe de sécurité, d’un cabinet et d’un personnel de maison, il touchera chaque mois environ 17 millions de francs CFA [25 900 euros] d’allocation viagère et d’indemnités mensuelles pour ses frais de logement, de carburant et de téléphone.

Contrairement à ce qui a été un temps envisagé, il ne résidera pas chez sa seconde épouse, Nady Bamba, mais il occupera une villa à Abidjan que l’État ne lui fournira pas, » a révélé le mardi 1er juin 2021 Jeune Afrique

Des négociations sur les conditions de ce retour après dix ans d’absence ont eu lieu ces dernières semaines entre le parti de M. Gbagbo et le gouvernement, qui veut éviter tout débordement au moment de l’accueil que souhaitent lui réserver à Abidjan ses partisans par milliers.

Rappelons que le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, a déclaré le mercredi 2 juin 2021, « prendre acte » de l’annonce par le parti de l’ex-président Laurent Gbagbo du retour de ce dernier à Abidjan le 17 juin.

« Nous avons appris que Laurent Gbagbo rentrait le 17 juin et nous en prenons acte », a déclaré M. Konan Bertin à la presse à l’issue d’une rencontre avec Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI), le parti de l’ex-président.

