Côte d’Ivoire: voici les deux maladies qui ont affaibli Hamed Bakayoko

On en sait un peu plus sur la pathologie et la maladie qui ont sapé considérablement la santé du Premier ministre ivoirien. En plus de la Covid-19 qui l’a affecté plus de deux fois, voici les maladies dont a souffert récemment « Hambak ».

Les informations continuent d’arriver sur l’état de santé d’Hamed Bakayoko, Premier ministre ivoirien. L’hebdomadaire panafricain jeune Afrique qui tempère sur les allégations alarmistes véhiculées sur l’état de santé de « Hambak » croit savoir ce qui a accentué le mal.



A en croire le journal, Hamed Bakayoko a souffert d’abord de la Covid-19, à deux reprises. Cela s’est passé entre avril et novembre 2020. Rétabli, il s’est remis à la tâche quand il a été rattrapé par une grave crise d’anémie. Hamed Bakayoko affaibli, ne va pas voir sa santé se rétablir convenablement.

Le journal indique qu’ « Après avoir subi une grosse crise de palu, avant les fêtes de fin d’année, il s’était astreint à un régime drastique, lui faisant perdre plusieurs kilos. Il se disait depuis très fatigué« . C’est donc ce qui a nécessité son double voyage sur la France dans le courant du mois de janvier.

Mais après « une première batterie de tests à l’hôpital américain de Paris, sans qu’un diagnostic précis ne lui soit communiqué », Hamed Bakayoko ne se sent pas très en forme. C’est Alassane Ouattara, révèle Jeune Afrique, qui aurait insisté pour qu’il prenne sa santé au sérieux et profite pour se reposer dans son domicile parisien.

