Côte d’Ivoire: voici les raisons profondes qui ont provoqué la rupture politique entre Amon Tanoh et Ouattara

Les raisons profondes qui ont provoqué la rupture politique entre Marcel Amon Tanoh et Alassane Ouattara, son ami de 30 ans. Décryptage.

On peut retenir quatre raisons principales qui ont motivé cette rupture. La première raison est le fait qu’Amon Tanoh reproche à son ami une gestion clanique du pouvoir. La deuxième raison est le fait qu’il a trouvé inopportun, à quelques petits mois des élections présidentielles, que son ami procède à une révision de la constitution. Révision qui, pour lui, va créer plus de problème qu’elle ne va en résoudre.

La troisième raison réside du fait qu’il n’a pas apprécié son éloignement du cercle du pouvoir au sein de la Présidence de la République pour atterrir aux affaires étrangères. Un peu comme en 2012 on a sorti Guillaume Soro de la Primature pour le déposer à l’Assemblée Nationale afin de l’éloigner de l’exécutif et de le mettre au garage. La quatrième et la dernière raison qui l’a mis en rogne c’est le fait que son ami ,qui a horreur du débat et de la compétition, selon ses proches,a imposé son poulain comme candidat du Restaurant.

Amon Tanoh, qui trouve que ce dernier n’est pas le candidat qu’il faut pour le Restaurant parce qu’il ne croit pas en ses chances de gagner, pour marquer son refus d’accompagner le poulain de son ami vers un échec certain ,a préféré démissionner de son poste pour protester contre cette manière cavalière d’imposer un candidat au Restaurant.

L’analyse que l’on pourrait faire de cette démission fracassante d’Amon Tanoh, un ex fidèle des fidèles du gourou du Restaurant est la suivante. Si Amon Tanoh a décidé de se séparer de son ami et mentor qu’il fréquente depuis 30 ans par déception et par frustration, on ne peut donc en vouloir à Guillaume Soro qui s’est séparé de lui pour les mêmes raisons.

Et suite à la démission d’Amon Tanoh, les lieutenants du poulain du gourou du Restaurant ont décidé de sortir des « dossiers » contre lui. C’est comme cela que fonctionnent les gens du Restaurant. Quand tu es avec eux ,ils ferment les yeux sur tes « dossiers. » Quand tu n’es plus avec eux, ils sortent des « dossiers « sur toi. Comme ils viennent de le faire avec Guillaume Soro avec « des dossiers »montés de toute pièce. Amon Tanoh, pour répliquer ,dit que si on l’attaque, il ripostera.

On peut comprendre aisément que ceux qui sont en ce moment au Restaurant qui occupent ou qui ont occupé de haute fonctions publiques y sont parce qu’ils sont l’objet de chantage.

Ils savent que s’ils décident de prendre leur indépendance vis à vis du Restaurant,des « dossiers »seront sortis contre eux.

Avec la rupture d’Amon Tanoh d’avec le gourou du Restaurant après celle d’Anaky Kobena, celle de Bédié, celle de Guillaume Soro et bientôt celle de Mabri, l’on sait dorénavant qui a des problème avec tout le monde. L’on sait dorénavant qui ne sait pas entretenir des relations avec ses amis et avec ses alliés. Et si quelqu’un n’est pas capable de maintenir longtemps des amitiés et des partenariats,c’est que ce dernier ,comme son poulain, ne mérite pas la confiance du peuple.

Parce que si par malheur le peuple accordait sa confiance au poulain du gourou du Restaurant,autant le gourou n’a pas su maintenir ses relations avec ses amis et ses alliés,c’est comme cela que le poulain du gourou ,une fois au pouvoir, brisera ses relations avec le peuple.

Les Ivoiriens sont donc avertis.

