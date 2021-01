Côte d’Ivoire: voici les vœux de Bédié pour le nouvel an

Henri Konan Bédié, au nom du PDCI-RDA et de l’opposition significative, a présenté ses vœux de nouvel an aux ivoiriens.

L’ancien chef d’Etat ivoiriens a exigé la libération des prisonniers pour faciliter le dialogue politique engagé et dont le point culminant, sera ses retrouvailles avec le président de la République, Alassane Ouattara, prévues dans la quinzaine de janvier 2021.

« Attentif à ne rien tolérer qui puisse porter ombrage à sa décision de conserver le pouvoir par tous les moyens au profit d’un seul clan, le pouvoir RHDP a usé d’actes de menaces de tout genre, notamment la violation de notre constitution, la violence physique et morale, l’atteinte aux libertés des citoyens, y compris des pressions sur les opposants et sur la majorité silencieuse que sont les Ivoiriens » a-t-il indiqué avant d’exiger. « Je profite de l’occasion pour rendre hommage à tous ces jeunes, femmes et hommes qui sont tombés au combat, les mains nues. La nation n’oubliera jamais ses martyrs! Quant aux détenus politiques et militaires, nous exigeons sans condition, leur libération pour faciliter le dialogue national inclusif que j’ai préconisé au nom de l’ensemble de l’opposition ivoirienne. »

Le sphinx de Daoukro et ses alliés veulent une nation ivoirienne démocratique, humaniste et solidaire, en tant que démocrates, et ne vont pas renoncer à ces valeurs.

« C’est pourquoi, nous devons demeurer déterminés pour poursuivre notre marche harmonieuse vers la construction d’un État de droit, d’une nation où règnent la justice, l’équité et l’égalité pour Tous devant la Loi », a-t-il indiqué.

Bédié demande aux ivoiriens acquis à la cause des opposants de lui confiance. « Je serai toujours du côté du peuple ivoirien et mon engagement pour la Côte d’Ivoire n’a pas faibli et ne faiblira jamais », a-t-il conclu.

Koici

