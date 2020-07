Le Président Alassane Ouattara a présidé mercredi 29 juillet 2020, une Reunion du Conseil Politique du RHDP, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Cette réunion visait a trouvé le candidat du parti pour l’élection présentielle du 31 octobre 2020 suit au décès de Président du Directoire du Parti, feu Amadou Gon Coulibaly. Au cours de cette rencontre, le choix des militants et sympathisants ont plébiscité Ouattara comme candidat du parti. Le dernier mot du concerné était vivement attendu . AbidjanTV.Net vous rapporte fidèlement le discours du Président Alassane Ouattara.

“Madame Henriette Dagri Diabaté, première vice-Presidente du RHDP;

-Messieurs les Présidents des Institutions ;

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Politique,

-Mesdames et Messieurs les Membres du Directoire ;

Monsieur le Directeur Exécutif du RHDP ;

Mesdames et Messieurs les Membres de la Direction Exécutive ;

Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau Politique ;

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil National ;

Chers Membres des Organes du RHDP ;

Militantes et Militants du RHDP ;

Mesdames et Messieurs de la Presse et des Médias ;

Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs, chers amis,

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous retrouve cet après-midi, à l’occasion de cette réunion du Conseil Politique, élargie au Directoire et à la Direction exécutive. Je voudrais féliciter le Directeur Exécutif et les membres de la Direction exécutive pour la parfaire organisation de cette cérémonie.

Vous vous souviendrez que le 12 Mars 2020, le Conseil Politique élargi s’était réuni en ces lieux et après plus de six heures d’échanges fraternels et fructueux, nous avons porté notre choix, à l’unanimité, sur le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, pour conduire l’équipe devant assurer le succès du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Malheureusement, nous avons été très durement éprouvés le 8 juillet dernier par la perte brutale de notre Candidat désigné, mon fils, le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY. Le Premier Ministre est mort à la tâche, dans la salle du Conseil des Ministres après avoir épuisé l’ordre du jour du Conseil des Ministres ; une semaine après son retour en Côte d’Ivoire alors qu’il venait de passer deux mois en France pour des soins et une période de convalescence.

Tout s’est déroulé comme s’il était venu dire au revoir à chacun de nous, avant de tirer sa révérence. Cela fut un choc pour moi car la veille, le mardi 07 juillet, à ma Résidence, nous avions commencé à organiser sa campagne. Nous nous étions mis d’accord que le 15 août, nous commencerons par un grand meeting à Korhogo; et ensuite le 05 septembre, nous avions programmé de faire une visite à Odienné, à mes parents maternels. Nous avions également arrêté que durant le mois de septembre, nous ferions des Visites d’Etat dans le Moronou et dans la Marahoué. Malheureusement, il nous a quittés le lendemain. L’homme propose et Dieu dispose.

Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour les messages de condoléances que vous m’avez adressés ainsi que pour l’élan de solidarité de tous les militants du RHDP, de tous les Ivoiriens et de tous les amis de la Côte d’Ivoire lors des obsèques d’Amadou. J’ai reçu des centaines de messages non seulement des militants mais de toutes les Régions de Côte d’Ivoire et de tous les pays amis. Parce que Amadou avait déjà réussi, malgré sa timidité et son humilité, à rentrer dans le cœur des Ivoiriens, en dépit des médisances et des méchancetés.

Le décès d’Amadou est un choc pour beaucoup d’entre nous ; une immense perte pour la Côte d’Ivoire car il aurait été un grand Président pour la Côte d’Ivoire. Ma douleur est grande et je sais que c’est également le cas pour tous les militants, mais nous sommes croyants. Je voudrais en votre nom à tous, réitérer nos condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly et je demande à ma grande soeur, sa Maman Hadja Fatoumata, d’accepter le destin et de sécher ses larmes. Avec la disparition du Premier Ministre Amadou GON COULIBALY, la Côte d’Ivoire perd l’un de ses fils les plus valeureux ; un homme d’Etat de grande compétence, d’honnêteté, un modèle d’ardeur au travail, de grande loyauté et d’amour pour la Patrie. Qu’Il repose en paix !

Chers frères, chères sœurs,

Dans ces circonstances particulièrement douloureuses, le Conseil Politique s’est prononcé à nouveau, sur le choix d’un nouveau Candidat devant conduire le RHDP à l’élection du 31 octobre 2020 pour assurer la victoire de notre grand parti. J’ai entendu les messages des différentes structures du parti, les Élus et les instances du RHDP ainsi que ceux des Présidents d’Institution et des Ministres qui m’ont également contactés directement.

Je prends acte des résolutions du Conseil Politique et de votre demande.

Je vous demande de continuer d’avoir une pensée pour Amadou et de me laisser le temps du recueillement et de la récupération avant de vous donner une réponse très prochainement.

Chers militants,

Ces moments sont douloureux, particulièrement pour moi-même et pour Hadja Fatoumata GON COULIBALY.

On dit souvent en Afrique que c’est le fils qui organise les funérailles de son père ou de sa mère et non le contraire. Donc, je sais que vous me comprendrez, car Amadou était mon fils. Et quand, nous avons porté notre choix sur lui, je vous ai indiqué le 05 mars, une semaine auparavant à Yamoussoukro, que je croyais sincèrement à la transmission du pouvoir à une jeune génération. Ceci était sincère. J’avais pris toutes les dispositions à cet effet. Beaucoup d’entre vous sont dans la confidence. Je m’apprêtais à être à ses côtés, à être « le parapluie » dont il aurait pu avoir besoin pendant son mandat ou ses deux mandats.

Nous nous étions organisés. C’est pour cela que malgré les offres que j’avais eues en Europe, en Amérique ou au Moyen-Orient pour occuper la Présidence de Conseils d’administration, je m’étais organisé pour que mes bureaux soient à Abidjan pour être auprès de lui, pour guider ses premiers pas et faire en sorte que la Côte d’Ivoire continue de progresser et d’avancer. Je dirais même pour qu’il fasse mieux que moi pour les deux mandats que j’espérais que Dieu lui aurait donnés.Vous comprendrez donc ma peine et mon désarroi.

Cependant, notre pays doit faire face à des défis sécuritaires et maintenant sanitaires comme beaucoup de pays dans la sous-région. Donc, je ne peux pas être insensible à cette situation et à la nécessité de préserver la paix dans notre pays et dans la sous-région.

Je voudrais donc vous assurer que je suis avec vous parce que nous devons faire en sorte que la Côte d’Ivoire continue dans la paix; nous devons mettre l’intérêt supérieur des Ivoiriens au dessus de nos intérêts et de nos ambitions personnels.

Je vous demande de me laisser le temps du recueillement ; vous savez que je ne vous ai jamais déçus.

Avant de terminer, je veux que vous sachiez que je tiens à la victoire du RHDP au soir du 31 octobre 2020; je tiens à la cohésion au sein de notre grand parti. Cela est une priorité pour moi. Notre responsabilité est de faire en sorte que la Côte d’Ivoire continue de vivre dans la paix, d’être admirée par tous, que les Ivoiriens continuent d’être fiers quand ils vont à l’extérieur.

Nous devons être fiers de ce que nous avons fait et cela doit se poursuivre. Je reviendrai vers vous très prochainement à l’occasion d’une adresse à la Nation ; je m’adresserai à vous, en même temps qu’à tous nos concitoyens.

Notre grand parti est constitué d’hommes et de femmes compétents, de grandes qualités, ayant en partage les valeurs de paix, de dialogue et de tolérance si chères au Président Félix Houphouët-Boigny. Je tiens à la victoire du RHDP car ce sera le plus bel hommage que nous pourrions rendre à notre regretté Amadou qui avait une grande ambition pour notre beau pays.

Qu’Amadou repose en paix ! Que le Seigneur nous guide et nous protège tous.

Je vous remercie,a-il déclaré.

Sapel MONE

