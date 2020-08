Côte d’Ivoire : Voici l’intégralité du message à la nation de S.E.M. le président de la république du jeudi 6 août 2020

Ivoiriennes, Ivoiriens,

Mes chers compatriotes,

Chers amis de la Côte d’Ivoire,

La Côte d’Ivoire célèbre, ce vendredi 7 août 2020,

le 60e anniversaire de son accession à

l’Indépendance.

Cette date marque un rendez-vous important

dans l’histoire de notre pays. Elle célèbre les

hommes et les femmes qui ont porté le grand

rêve de liberté pour chacun d’entre nous.

J’ai tout d’abord une pensée pour le père de la

Nation ivoirienne, notre modèle, le Président Félix

Houphouët-Boigny et pour ses compagnons qui,

unis et solidaires, ont lutté et obtenu

l’indépendance de notre pays.

La célébration de ce 60e anniversaire de

l’indépendance de notre pays est un hommage à

leurs mémoires.

Cette célébration est aussi un hommage à toutes

ces générations d’hommes et de femmes qui ont

oeuvré et qui continuent d’oeuvrer, parfois au prix

d’ultimes sacrifices, à la construction de notre

chère Côte d’Ivoire.

Je pense, en particulier, à tous nos parents

paysans, qui font la richesse de notre pays ;

À tous nos fonctionnaires dévoués au service de

l’Etat ;

À nos chefs d’entreprise et agents du secteur

privé de tous horizons, dont l’engagement et

l’ingéniosité font le dynamisme de notre

économie ;

À nos enseignants de tous les niveaux, qui

forment notre jeunesse aux défis de leur temps ;

À nos médecins et personnels de santé qui

veillent sur nous ;

À nos forces de défense et de sécurité qui

donnent leur vie pour protéger les nôtres ;

À tous nos Guides religieux et Chefs traditionnels,

gardiens de nos valeurs ;

À nos artistes et nos artisans qui contribuent à

enrichir et promouvoir notre culture ;

À nos jeunes qui aspirent à un bel avenir ;

À nos femmes, nos mères, nos filles et à tous nos

compatriotes qui contribuent à la vie de la Nation.

Mes chers compatriotes,

Le 7 août est aussi le moment où la Nation

entière rend hommage aux grands serviteurs de

l’Etat ; à tous ces bâtisseurs, illustres ou

inconnus, encore en activité ou disparus.

Je pense, notamment, à ceux qui nous ont quittés

récemment :

Au Brigadier-Chef DÉGRÉ Djédjé Simplice et à

ses hommes, tombés au champ d’honneur,

lors de l’attaque du poste mixte Armée5

Gendarmerie de Kafolo, en juin 2020, en

défendant notre idéal de paix et de sécurité ;

Au Président Charles KOFFI DIBY, grand

Serviteur de l’Etat ;

Au Premier Ministre Seydou Elimane DIARRA,

grand artisan de dialogue et de consensus ;

Au Cheick BOIKARY FOFANA et à

Monseigneur Pierre-Mary COTY, deux

hommes de Dieu, défenseurs des valeurs

d’amour, de tolérance et de fraternité.

Je pense également au Premier Ministre Amadou

GON COULIBALY, Homme d’Etat et de grande

compétence ; modèle de loyauté, d’ardeur au

travail et d’abnégation. L’émotion de sa

disparition brutale, le mercredi 8 juillet 2020, est

encore vive. Cependant, son dévouement et son

amour pour la Côte d’Ivoire ont été tels que nous

devons poursuivre, avec détermination, tous les

chantiers pour lesquels il a œuvré, avec énergie,

durant des années.

L’hommage national et international qui lui a été

rendu est la reconnaissance de sa valeur et des

sacrifices consentis pour notre pays.

Puisse l’âme de tous nos défunts reposer en paix.

Mes chers compatriotes,

La célébration de ce 7 août 2020 devait être une

occasion de grande allégresse. Nous avions

envisagé d’en faire un moment mémorable, avec

un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro,

notre capitale politique. Un défilé de toutes les

forces vives de la Nation pour illustrer les progrès

réalisés par notre pays au cours de ces dernières

années.

Malheureusement, la crise sanitaire liée à la

pandémie de coronavirus (COVID-19) a durement

éprouvé la Côte d’Ivoire, à l’instar de la quasi-totalité

des pays du monde.

Face à cette réalité, nous avons décidé de limiter

la célébration de la fête de l’Indépendance 2020 à

une cérémonie symbolique de prise d’armes sur

l’esplanade du Palais de la Présidence de la

République.

En effet, la pandémie de coronavirus a entraîné le

ralentissement des activités économiques, des

pertes d’emplois dans le secteur privé et une

baisse importante des revenus dans le secteur

informel. Les conditions de vie des ménages

vulnérables se sont détériorées.

Le taux de croissance du PIB, initialement prévu

à 7% en cette année 2020 pourrait connaître une

baisse importante pour ressortir à 0,8% si la crise

perdure jusqu’à la fin de l’année. Nous

demeurons cependant optimistes car les bases de

notre économie sont solides.

Le Gouvernement a d’ailleurs réagi promptement

avec la mise en place d’un Plan de Riposte

Sanitaire d’un montant de 95 milliards 880

millions de F CFA pour juguler la progression de la

maladie et d’un Plan de Soutien Economique,

Social et Humanitaire de 1700 milliards de F CFA.

Ces plans, bien dimensionnés et adaptés à la

structure de notre société, permettent à la Côte

d’Ivoire de contrôler cette pandémie et

d’accompagner les populations et les entreprises

impactées par la crise.

Je voudrais, à nouveau, remercier et féliciter tout

le personnel de santé, les forces de l’ordre, les

médias et toutes les bonnes volontés qui restent

mobilisés pour apporter le soutien de l’Etat à

toutes les victimes de cette pandémie.

Je m’incline devant la mémoire des disparus. Je

réitère mes sincères condoléances à leurs

familles.

Les chiffres récents, communiqués par le comité

de veille, présidé par le Ministre de la Santé et de

l’Hygiène Publique, montrent que même si les cas

de contagion diminuent, cette maladie est encore

une réalité ; la pandémie n’est malheureusement

pas terminée.

Je veux donc appeler, à nouveau, chaque Ivoirien

et chaque Ivoirienne, chaque habitant de notre

pays, à la responsabilité et à la discipline, en

appliquant les gestes barrières, bien que les

mesures de restriction aient été levées. Il y va de

la vie de chacun d’entre nous.

Mes chers compatriotes,

Chers frères, chères sœurs,

Je voudrais témoigner ma solidarité à tous nos

compatriotes qui ont perdu des proches ou qui

ont été sinistrés lors des récentes inondations et

des éboulements de terrains causés par les pluies

diluviennes qui se sont abattues sur le District

d’Abidjan et certaines villes de l’intérieur du pays.

Je salue, à nouveau, la mémoire, le courage et

l’engagement de tous nos vaillants soldats qui ont

perdu leur vie, en défendant la patrie, au cours de

l’attaque du poste mixte Armée-Gendarmerie de

Kafolo.

Je me félicite de l’action de l’Etat-Major Général

des Armées et de nos Forces de Défense et de

Sécurité, qui a permis d’identifier et de mettre

aux arrêts les auteurs de cette attaque terroriste.

Je voudrais rassurer tous nos concitoyens que

face à la menace terroriste, le Conseil National de

Sécurité reste fortement mobilisé. Toutes les

dispositions sont prises pour la sécurisation de

nos frontières terrestres, de notre espace aérien

et de nos approches maritimes ainsi que pour la

protection de nos populations sur l’ensemble du

territoire national.

Mes chers compatriotes,

Chers frères, chères soeurs,

Ce 7 août 2020 marque la 9e année de ma gestion

au service de la Côte d’Ivoire.

Neuf années au cours desquelles nous avons

travaillé sans relâche pour placer la Côte d’Ivoire

sur une trajectoire irréversible de

développement.

Nous avons ainsi pacifié tout le pays et ramené la

paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire.

Nous avons reformé et rendu notre armée plus

professionnelle pour faire face aux défis actuels

de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Nous avons redéployé notre administration sur

l’ensemble du territoire national, rapprochant

ainsi l’Etat de nos concitoyens et des localités les

plus reculées.

Nous avons donné un statut à nos Rois et Chefs

traditionnels afin de renforcer leur rôle de

médiation dans la République.

Nous avons fait de notre économie l’une des plus

dynamiques au monde, avec de bonnes politiques

économiques et financières ainsi qu’une

gouvernance rigoureuse. Nous continuons de

travailler pour que tous nos concitoyens

bénéficient des fruits de la croissance.

En dépit d’un contexte particulièrement difficile

cette année, nous avons poursuivi la mise en

oeuvre du Programme d’Actions Prioritaires et des

grands projets sociaux.

Ainsi, nous avons raccordé des millions de nos

concitoyens à l’électricité et à l’eau potable.

Nous les avons rapprochés des écoles et des

Centres de santé grâce à des investissements

massifs. Nous avons lancé la couverture maladie

universelle.

Nous avons amélioré de manière substantielle les

revenus de nos parents paysans, augmenté les

salaires des fonctionnaires et le SMIG ; nous

avons financé les projets des jeunes et des

femmes, pour le bonheur de millions de familles

ivoiriennes.

Nous avons doté notre pays d’infrastructures

modernes et désenclavé des centaines de

localités.

Nous avons relancé les programmes de logements

sociaux pour les familles ivoiriennes de classe

moyenne et à revenus modestes. Nous avons

étendu le programme des filets sociaux qui

couvre maintenant une bonne partie du territoire

national.

Toutes ces actions ont permis de faire reculer la

pauvreté de 15,6 points de pourcentage depuis

Ainsi, l’Etude Régionale sur la Pauvreté de

l’UEMOA et de la Banque mondiale confirme que

la Côte d’Ivoire est passée d’un taux de pauvreté

de 55,01% en 2011 à 39,4% en 2018. Ce sont

donc plus de 4 millions d’Ivoiriennes et

d’Ivoiriens qui ont été sortis de la pauvreté.

Il nous faut aussi poursuivre la dynamique de

transformation économique dont l’une des

attentes fortes demeure l’emploi des jeunes et

des femmes ainsi que le développement social.

La Côte d’Ivoire doit également se projeter dans

l’avenir. C’est pourquoi, le Gouvernement s’attèle

à parachever la programmation et la planification

stratégique à travers, notamment, la finalisation

de l’étude Diagnostic et Stratégie Côte d’Ivoire

2030, le Plan National de Développement (PND

2021-2025) et le Plan d’Investissement Public

(PIP 2021-2023).

Mes chers compatriotes,

Il est important que ces performances puissent se

maintenir pour les prochaines années, dans la

paix et la stabilité.

Et pour la paix, nous avons amnistié la quasitotalité

des prisonniers civils de la crise postélectorale

; la grande majorité de nos

compatriotes réfugiés ont été rapatriés en

garantissant leur sécurité, et en facilitant la

réintégration dans l’administration de ceux qui

étaient fonctionnaires.

J’ai procédé ce jeudi 6 août 2020 à la signature

d’un décret accordant une grâce collective. Cette

mesure de grâce bénéficiera à environ 2000 de

nos concitoyens condamnés pour des infractions

mineures.

Mes chers compatriotes,

L’un des défis majeurs de cette année 2020, est

aussi l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Il est impératif que cette échéance électorale soit

respectée, pour ancrer la démocratie dans notre

pays. Oui, la démocratie, c’est tenir les élections

aux dates inscrites dans la constitution. Le

Gouvernement y travaille depuis plusieurs mois et

d’importantes étapes ont déjà été franchies.

Après la réforme de la Commission Electorale

Indépendante, la révision du Code Electoral et

celle de la liste électorale, notre pays est

résolument engagé pour des élections libres,

transparentes et apaisées. La récente décision de

la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des

peuples ne remet pas en cause la loi instituant la

CEI. A cet égard, je salue la participation de toute

l’opposition aux structures de la CEI, à la suite de

cette décision.

L’objectif du Gouvernement est que ces élections

nous permettent de refermer définitivement les

pages sombres de notre histoire récente et

qu’aucun d’entre nous ne souhaite revivre.

C’est pourquoi, j’invite chaque formation

politique, chaque candidat, à également oeuvrer

pour atteindre cet objectif, afin que ces élections

soient un grand moment de démocratie apaisée

et exemplaire.

Mes chers compatriotes,

En ce qui me concerne, j’ai, comme vous le savez,

fait part, le 5 mars dernier, à toute la Nation,

devant le Parlement réuni en Congrès à

Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la

nouvelle Constitution m’y autorise, de ne pas

faire acte de candidature et de passer la main à

une nouvelle génération.

Depuis cette décision, j’avais commencé à

organiser mon départ ; à prendre toutes les

dispositions au plan personnel et au plan

politique.

J’avais planifié ma vie après la Présidence. J’avais

entrepris de relancer les activités de mon Institut

et de créer la Fondation Internationale ADO, dont

les locaux sont en cours de finition.

J’envisageais ainsi de mettre mon expérience en

matière économique et de gouvernance au

service des pays et des Institutions qui le

souhaiteraient.

Au plan politique, ma décision avait abouti à la

désignation, le 12 mars 2020, d’un candidat, chef

d’équipe de cette nouvelle génération de cadres

compétents et dévoués, à même de préserver les

acquis de notre pays en matière de paix et de

progrès.

Mais, comme le dit l’adage, l’Homme propose,

Dieu dispose.

Les récents événements tragiques, avec le décès

du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, laisse

un vide au niveau de l’équipe que j’avais mise en

place pour poursuivre et consolider le programme

de développement économique et social pour

lequel vous m’avez fait confiance.

Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine trois

mois avant l’élection présidentielle ; les défis

auxquels nous sommes confrontés pour le

maintien de la paix, la sécurité nationale et sous

régionale ainsi que la nécessité de juguler la crise

sanitaire ; le risque que tous les acquis, après

tant d’efforts et de sacrifices consentis par toute

la population, soient compromis ; le risque que

notre pays recule dans bien des domaines ; tout

cela m’amène à reconsidérer ma position.

Face à ce cas de force majeure et par devoir

citoyen, j’ai décidé de répondre favorablement à

l’appel de mes concitoyens me demandant d’être

candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre

2020.

Je suis donc candidat à l’élection présidentielle du

31 octobre 2020.

Je peux vous assurer que cette décision,

mûrement réfléchie, est un devoir que j’accepte

dans l’intérêt supérieur de la Nation ; afin de

continuer de mettre, sans relâche, mon

expérience au service de notre pays.

Compte tenu de l’importance que j’accorde à mes

engagements et à la parole donnée, cette

décision représente un vrai sacrifice pour moi,

que j’assume pleinement, par amour pour mon

pays.

Par cette décision, je veux aussi prendre le temps

d’achever de préparer la relève. J’entends

également renforcer les actions de

rassemblement et de réconciliation de tous nos

compatriotes.

Mes chers compatriotes,

Chers amis de la Côte d’Ivoire,

Pour terminer, je voudrais indiquer, qu’en dépit

du contexte très particulier, la commémoration

du 60e anniversaire de l’Indépendance de la Côte

d’Ivoire reste un moment fort pour notre pays.

60 ans, c’est l’âge de la sagesse et de

l’accomplissement.

En 60 ans, notre pays a fait du chemin. Certes,

comme dans toute vie, il y a eu des hauts et des

bas, mais nous pouvons être fiers du chemin

parcouru et confiants quant à l’avenir.

J’ai la conviction, que par l’engagement et le

travail de toutes les forces vives de la Nation,

dans l’union et la paix, nous parviendrons à bâtir

pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte

d’Ivoire meilleure.

J’ai foi en chacun de nos concitoyens, en notre

amour pour la Côte d’Ivoire, notre beau pays.

J’ai la certitude que nous trouverons au fond de

nous-mêmes de fortes raisons de préserver, à

tout prix, la paix et la stabilité de notre pays.

C’est pour moi à la fois une espérance et une très

forte conviction.

Bonne fête de l’Indépendance à toutes et à tous.

Vive la République !

Vive la Côte d’Ivoire !

Que Dieu bénisse notre beau pays !

Alassane Ouattara

