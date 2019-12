Côte d’Ivoire: Yakassé-Féyassé, sous tentions. Ce qui s’est réellement passé

Des jeunes ont érigé des barricades sur l’axe principal menant à la localité de Yakassé-Féyassé pour dénoncer l’orpailleurs clandestins. Le 22 décembre 2019, ils se sont manifestés pour dénoncer le refus de certaines personnes pour déguerpir les orpailleurs clandestins.

La tension était très vive en début de matinée du dimanche 22 décembre 2019 à Yakassé-Féyassé. Une localité de l’est de la Côte d’Ivoire. En effet, selon nos sources, des jeunes de cette localité, mécontents de l’installation d’orpailleurs clandestins chinois dans leur zone. Ils ont érigé tôt le dimanche 22 décembre 2019 des barricades à l’entrée de la ville.

Ils étaient coiffés de bandeaux rouges noués à la tête, prêts à déguerpir les nouveaux venus. Ceux-ci dénonçaient également le comportement de certains habitants du village qui selon eux, favorisent l’implantation des orpailleurs clandestins. « Aucun orpailleur ne peut s’installer dans une zone sans l’accord des autochtones. Il est claire donc que, ce sont certains de nos parents propriétaires terriens qui invitent ces orpailleurs clandestins sur leurs terrains moyennant une part de leur gain », dénonce un manifestant.

HENRI KONAN BÉDIÉ ET ORPAILLEURS CLANDESTINS

Selon le mêmes sources, le commandant de la brigade de la gendarmerie d’Abengourou alerté, a rencontré les manifestants au domicile de la Reine-mère. Sur place, l’autorité sécuritaire a rassuré les populations et a annoncé des actions dans les jours suivants. Plusieurs motopompes des orpailleurs en réparation chez les mécaniciens, ont été saisies.

Le calme était revenu en début d’après-midi. En Côte d’Ivoire, l’orpaillage clandestin est un fléau que l’Etat peine encore à éradiquer en dépit de l’adoption du code minier de 2014. En effet, il ne se passe plus un mois sans que l’on parle de violences liées à ce phénomène grandissant en Côte d’Ivoire. Le manque de contrôle et de réglementation stricte de la part du gouvernement encourage ces clandestins qui sont pour la plupart des étrangers venus de la Guinée et du Burkina Faso à s’installer à leur gré.



Lire la suite avec afiksoir

Comments

comments