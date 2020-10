Côte d’IvoireYamoussoukro/Célébration de l’excellence : Souleymane Diarrassouba offre des ordinateurs portables aux meilleurs bacheliers

Au cours d’une cérémonie qui s’est tenue au Lycée Mamie Adjoua, le vendredi 2 octobre 2020, dont il était le parrain, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a célébré les meilleurs bacheliers de l’année scolaire 2019-2020 du District autonome de Yamoussoukro. A l’occasion, il a invité au travail les nombreux élèves présents à l’auditorium de l’établissement scolaire.

« Travaillez avec sérieux et assiduité pour être parmi les meilleurs, afin de bénéficier des opportunités que vous offre l’Etat à travers le Programme d’emplois et d’accompagnement pour l’entrepreneuriat en faveur des jeunes. Eloignez-vous des vices et des turpitudes qui guettent tout jeune, pour vous concentrer sur le travail et sur votre avenir », a-t-il exhorté, avant de les encourager à être la lumière pour leurs camarades dans la conquête du savoir.

Félicitant les lauréats dont chacun a été gratifié d’un ordinateur portable et d’une tablette, grâce à ses soins, le Ministre Souleymane Diarrassouba a exprimé sa fierté à l’endroit de ses filleuls qui, à travers leur brillant résultat, ont permis à la direction régionale de l’Education nationale de Yamoussoukro de réaliser le meilleur taux de succès au niveau national, avec 48,04%, soit 4.538 admis. Il s’est alors réjoui de ce que ce résultat honore le District autonome de Yamoussoukro, et contribue à son prestige sur la scène nationale.

Dans la foulée, il a félicité la DREN de Yamoussoukro pour les efforts en faveur de la promotion du genre dans l’éduction en Côte d’Ivoire. A la clef, une réduction substantielle de l’écart entre garçons et filles qui enregistrent des taux de réussite quasi similaires, soient respectivement 48,09% et 47,96%. « Je tiens particulièrement à exprimer mes vifs encouragements aux jeunes filles du District Autonome de Yamoussoukro parce qu’elles ont montré leur intelligence, leur engagement en occupant la première place au niveau national en termes de taux de réussite », a salué le parrain.

A la vague de félicitations, le Ministre Souleymane Diarrassouba a associé tous les acteurs du système éducatif dont la mobilisation a permis aux lauréats de ce jour de bénéficier d’un encadrement et d’une formation qui ont contribué aux excellents résultats obtenus à l’édition 2020 du baccalauréat dans le District autonome de Yamoussoukro.

Pour sa part, le Directeur régional de l’Eduction nationale de Yamoussoukro a salué la disponibilité de monsieur le Ministre à accompagner la communauté éducative du district autonome et a pris l’engagement de mieux faire au cours de l’année scolaire 2020-2021, avec en toile de fond, une projection sur un taux de réussite d’au moins 60%, en vue de permettre à la direction régionale de l’Education nationale de Yamoussoukro de demeurer toujours devant le peloton national. La DREN, le Lycée scientifique et le Lycée Mamie Adjoua ont également bénéficié, de la part du parrain, de matériels informatiques.

Abidjan.net

