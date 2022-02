Côte d’voire/ Dialogue politique : la présence du parti de Laurent Gbagbo remarquée

Le dialogue politique en Côte d’Ivoire se poursuit. La participation des partis politiques de l’opposition est de plus en plus remarquée.

Le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) a pris part, lundi 14 Février 2022 à la Primature, à la reprise de discussions de la phase 5 du dialogue politique, ouvert le 16 décembre dernier, a t-on appris dans un communiqué rendu public.



Le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) était représenté par l’honorable Georges Armand Ouégnin et le Ministre Justin Katinan Koné, membres du Conseil Stratégique et Politique.

La rencontre a été présidée par le Ministre de l’intérieur et de la sécurité , Vagondo Diomandé.

Après avoir réceptionné les contributions des partis politiques , le gouvernement a procédé à la compilation de toutes les observations et contributions faites par les partis et groupements politiques ainsi que la société civile. Ce travail de synthèse a permis de proposer un chronographe de travail pour cette reprise.

Sur certains points les discussions ont été parfois très ” chaudes” mais se sont déroulées, dans l’ensemble, dans la courtoisie.

S’exprimant à la presse, l’honorable Georges Armand Ouégnin a indiqué que l’intention du PPA-CI à participer à ce dialogue est de trouver des solutions pour la Paix en Côte d’Ivoire :

” 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑙’ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑒́ 𝑙𝑎 𝑚𝑒́𝑡ℎ𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒́𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑎̀ 𝑠𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑’𝑎𝑝𝑎𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑟𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑖𝑥. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒́𝑟𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑟𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠. 𝐿’𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠”.

Si le chronogramme prévoyait terminer des échanges d’ici à la fin de la semaine, les participants ont acté la possibilité de rallonge.

Les travaux reprennent toute la journée de ce mardi 15 février 2022

